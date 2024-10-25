https://ria.ru/20241025/evrosoyuz-1980074819.html

ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС

ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС

Евросоюз не будет корректировать свои позиции на международной арене после призыва саммита БРИКС в Казани к реформам международных организаций, также не... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:28

2024-10-25T14:28

2024-10-25T14:28

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саммит брикс в казани в 2024 году

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз не будет корректировать свои позиции на международной арене после призыва саммита БРИКС в Казани к реформам международных организаций, также не собирается корректировать и свою политику по расширению организации, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Набиля Массрали. "Евросоюз проводит свою собственную политику. Совершенно очевидно, что не саммит БРИКС будет определять позиции Евросоюза. Тем не менее, мы внимательно следили за заявлениями на саммите БРИКС в Казани, принимаем их к сведению. Но у нас самостоятельная политика, мы проводим свою политику и по расширению ЕС. Позиция ЕС не зависит от того, будут ли проводиться саммиты БРИКС или нет", - сказала представитель ЕК на вопрос о том, собирается ли ЕС менять свою политику после саммита БРИКС, в частности, собирается ли Брюссель ускорить прием новых членов. Ранее в Казанской декларации БРИКС лидеры объединения призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241018/briks-1978640977.html

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