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ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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14:28 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/evrosoyuz-1980074819.html
ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС
ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС
Евросоюз не будет корректировать свои позиции на международной арене после призыва саммита БРИКС в Казани к реформам международных организаций, также не... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:28
2024-10-25T14:28
в мире
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россия
брюссель
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евросоюз
еврокомиссия
саммит брикс в казани в 2024 году
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз не будет корректировать свои позиции на международной арене после призыва саммита БРИКС в Казани к реформам международных организаций, также не собирается корректировать и свою политику по расширению организации, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Набиля Массрали. "Евросоюз проводит свою собственную политику. Совершенно очевидно, что не саммит БРИКС будет определять позиции Евросоюза. Тем не менее, мы внимательно следили за заявлениями на саммите БРИКС в Казани, принимаем их к сведению. Но у нас самостоятельная политика, мы проводим свою политику и по расширению ЕС. Позиция ЕС не зависит от того, будут ли проводиться саммиты БРИКС или нет", - сказала представитель ЕК на вопрос о том, собирается ли ЕС менять свою политику после саммита БРИКС, в частности, собирается ли Брюссель ускорить прием новых членов. Ранее в Казанской декларации БРИКС лидеры объединения призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241018/briks-1978640977.html
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в мире, казань, россия, брюссель, брикс, евросоюз, еврокомиссия, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Россия, Брюссель, БРИКС, Евросоюз, Еврокомиссия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ЕС заявил о нежелании менять свою политику из-за БРИКС

Еврокомиссия: ЕС не будет менять свою политику из-за призыва БРИКС к реформам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз не будет корректировать свои позиции на международной арене после призыва саммита БРИКС в Казани к реформам международных организаций, также не собирается корректировать и свою политику по расширению организации, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.
"Евросоюз проводит свою собственную политику. Совершенно очевидно, что не саммит БРИКС будет определять позиции Евросоюза. Тем не менее, мы внимательно следили за заявлениями на саммите БРИКС в Казани, принимаем их к сведению. Но у нас самостоятельная политика, мы проводим свою политику и по расширению ЕС. Позиция ЕС не зависит от того, будут ли проводиться саммиты БРИКС или нет", - сказала представитель ЕК на вопрос о том, собирается ли ЕС менять свою политику после саммита БРИКС, в частности, собирается ли Брюссель ускорить прием новых членов.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
БРИКС уступает только Евросоюзу по доле в мировой торговле
18 октября, 06:19
Ранее в Казанской декларации БРИКС лидеры объединения призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран-участников XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Брюссель недоволен участием стран-кандидатов в ЕС в саммите БРИКС
23 октября, 14:33
 
В миреКазаньРоссияБрюссельБРИКСЕвросоюзЕврокомиссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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