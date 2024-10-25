https://ria.ru/20241025/evroreferendum-1980078914.html

Санду признала, что не все голоса против еврореферендума были куплены

Санду признала, что не все голоса против еврореферендума были куплены - РИА Новости, 25.10.2024

Санду признала, что не все голоса против еврореферендума были куплены

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что предварительные результаты референдума о евроинтеграции республики вызвали у нее недоумение, но она вместе с тем... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:41

2024-10-25T14:41

2024-10-25T14:41

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майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что предварительные результаты референдума о евроинтеграции республики вызвали у нее недоумение, но она вместе с тем признаёт, что среди тех, кто ответил "нет", 40% голосов не были купленными. В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей - по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. "Было очевидно, что что-то не в порядке, поскольку все расчеты и опросы... показывали 60% голосов в поддержку референдума. Мы испытали недоумение, мы знали, что пытаются купить голоса, мы знали, что будет определенное количество украденных голов, но такого не ждали. Да, купленные голоса изменили ситуацию, но это не значит, что еще 40% были куплены", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола". По ее словам, есть значительная категория людей, которые не понимают преимущества ЕС и боятся сближения с Евросоюзом. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024