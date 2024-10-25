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Межрегиональная кооперация: ключ к развитию экспорта регионов РФ

Межрегиональная кооперация: ключ к развитию экспорта регионов РФ - РИА Новости, 25.10.2024

Межрегиональная кооперация: ключ к развитию экспорта регионов РФ

Презентации проектов межрегиональной кооперации, запланированных к реализации в следующем году, состоялись в рамках Всероссийской конференции по поддержке... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:32

2024-10-25T16:32

2024-10-25T16:32

экономика

россия

экспорт

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москва

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Презентации проектов межрегиональной кооперации, запланированных к реализации в следующем году, состоялись в рамках Всероссийской конференции по поддержке экспорта, прошедшей в Москве, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Мероприятие собрало представителей различных регионов России, стремящихся к укреплению своих позиций на международной арене. В качестве якорных участников выступили такие регионы, как Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Московская, Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области. Эти субъекты страны представили свои инициативы и проекты, направленные на развитие экспортной деятельности и укрепление экономических связей", - говорится в сообщении.Среди запланированных мероприятий - участие в международных выставках, таких как InterFood Azerbaijan 2025 и SIAL Shanghai 2025, а также организация бизнес-миссий в Сенегал, Азербайджан и Иран, где планируется участие в конференции IRANGRAIN-2025. Кроме того, в рамках кооперации запланированы день поставщика в Узбекистане, закупочная сессия с потенциальными покупателями и реверсная бизнес-миссия для компаний из креативных индустрий. Также будет проведена конференция "Экспорт в страны ЕАЭС"."В условиях глобальных вызовов сотрудничество между регионами открывает двери для экономического роста. Межрегиональная кооперация - это ключ к устойчивому развитию, позволяющий обмениваться опытом и ресурсами, а также создавать совместные решения для общих вызовов", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Важно отметить, что в этом году региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) продемонстрировали успешные примеры кооперации как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Благодаря объединению усилий, ЦПЭ смогли значительно улучшить качество предоставляемых услуг экспортерам и достигнуть впечатляющих результатов при меньших вложениях.

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экономика, россия, экспорт, регионы, москва, санкт-петербург, евразийский экономический союз