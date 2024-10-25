https://ria.ru/20241025/ekonomika-1980091023.html

Перегрев экономики оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина

Перегрев экономики оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024

Перегрев экономики оказался сильнее прогноза, заявила Набиуллина

Перегрев российской экономики оказался сильнее прогноза, что привело к ускоренному росту цен, поэтом регулятор будет еще более консервативно реагировать на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:15

2024-10-25T15:15

2024-10-25T15:26

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перегрев российской экономики оказался сильнее прогноза, что привело к ускоренному росту цен, поэтом регулятор будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Наш прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции. Но многие восприняли это так, что мы будем снижать ставку в любом случае... В итоге перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски", - сказала она, комментируя прогноз по ставке ЦБ РФ.Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, а до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%. Прогноз на 2025 год повышен до 17-20% с 14-16%, на 2026 год - до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет среднюю ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)