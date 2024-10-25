https://ria.ru/20241025/dtp-1980135327.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 25.10.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Состояние троих детей и одной женщины, пострадавших в ДТП с тремя погибшими на трассе в Волгоградской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:22
2024-10-25T17:22
2024-10-25T17:24
происшествия
здоровье - общество
волгоградская область
россия
камышин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Состояние троих детей и одной женщины, пострадавших в ДТП с тремя погибшими на трассе в Волгоградской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что в пятницу на трассе Р-228 в Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще восемь пострадали, в том числе дети. По информации комитета, в городскую больницу Камышина поступили четверо пострадавших. "Мальчики 9 и 17 лет, девочка 12 лет, женщина 36 лет - состояние всех средней степени тяжести. Проходят лечение в травматологическом отделении", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, россия, камышин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Волгоградская область, Россия, Камышин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Состояние детей и женщины, пострадавших в ДТП на трассе Р-228, средней тяжести
ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Состояние троих детей и одной женщины, пострадавших в ДТП с тремя погибшими на трассе в Волгоградской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в пятницу на трассе Р-228 в Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще восемь пострадали, в том числе дети.
По информации комитета, в городскую больницу Камышина поступили четверо пострадавших.
"Мальчики 9 и 17 лет, девочка 12 лет, женщина 36 лет - состояние всех средней степени тяжести. Проходят лечение в травматологическом отделении", - сообщили РИА Новости в ведомстве.