https://ria.ru/20241025/dtp-1980135327.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 25.10.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Состояние троих детей и одной женщины, пострадавших в ДТП с тремя погибшими на трассе в Волгоградской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:22

2024-10-25T17:22

2024-10-25T17:24

происшествия

здоровье - общество

волгоградская область

россия

камышин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Состояние троих детей и одной женщины, пострадавших в ДТП с тремя погибшими на трассе в Волгоградской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что в пятницу на трассе Р-228 в Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще восемь пострадали, в том числе дети. По информации комитета, в городскую больницу Камышина поступили четверо пострадавших. "Мальчики 9 и 17 лет, девочка 12 лет, женщина 36 лет - состояние всех средней степени тяжести. Проходят лечение в травматологическом отделении", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

волгоградская область

россия

камышин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, россия, камышин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)