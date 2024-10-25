https://ria.ru/20241025/dtp-1979969968.html
На МКАД столкнулись два автомобиля
На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 25.10.2024
На МКАД столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:23
2024-10-25T09:23
2024-10-25T09:23
происшествия
москва
мкад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда №102, столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись два автомобиля
На 101 километре МКАД столкнулись два автомобиля, один из них загорелся