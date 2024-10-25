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На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 25.10.2024
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09:23 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/dtp-1979969968.html
На МКАД столкнулись два автомобиля
На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 25.10.2024
На МКАД столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:23
2024-10-25T09:23
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда №102, столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись два автомобиля

На 101 километре МКАД столкнулись два автомобиля, один из них загорелся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"На внутренней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда №102, столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.
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