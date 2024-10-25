https://ria.ru/20241025/dtp-1979969968.html

На МКАД столкнулись два автомобиля

На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 25.10.2024

На МКАД столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:23

2024-10-25T09:23

2024-10-25T09:23

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве, после чего один из них загорелся, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда №102, столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад