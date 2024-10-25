https://ria.ru/20241025/drony-1979960246.html

В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны

В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны - РИА Новости, 25.10.2024

В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны

Дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок, вырубок лесов и захваченных земель, а также для осмотра строительных площадок, линий... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:26

2024-10-25T07:26

2024-10-25T07:26

экономика

технологии

россия

китай

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок, вырубок лесов и захваченных земель, а также для осмотра строительных площадок, линий электропередачи, газопроводов и других объектов, сообщил РИА Новости гендиректор национального оператора беспилотников ООО "БАС" Алексей Варятченко. "Наиболее популярные сценарии применения дронов - обнаружение незаконных захватов земель, мест вырубки лесов и свалок твердых бытовых отходов, создание инженерно-топографических планов, а также осмотр строительных площадок, ЛЭП и нефте- и газопроводов. То есть порядка 70% услуг с использованием БПЛА сейчас приходятся на мониторинг и аэрофотосъемку", - сказал он. По словам Варятченко, использование дронов для внесения удобрения и ядохимикатов в агросекторе занимает 20% услуг, еще 10% приходится на логистику, например, для доставки грузов в труднодоступных местах. При этом использовать беспилотники можно и в других направлениях, добавил он. Например, в Китае активно развивают рынок аэротакси и пожарных дронов, уточнил глава компании. Применение беспилотной техники возможно и для контроля дорожного движения, идентификации нарушителей, доставки малогабаритных грузов в городских агломерациях, а также для спецработ, например, мытья окон, ремонта и другой подобной работы. "Среди тактических задач для рынка прямо сейчас - увеличение флота, разработка экономических моделей применения беспилотных авиационных систем, создание и внедрение новых услуг, а также инновационных технологий вроде ИИ, нейросетей и интернета вещей. При выполнении этих условий рынок российских беспилотных авиационных систем к 2030 году может превысить показатель в 475 миллиардов рублей", - заключил Варятченко.

https://ria.ru/20241022/oruzhie-1979245413.html

https://ria.ru/20221215/tusur-1838533145.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, китай