https://ria.ru/20241025/drony-1979960246.html
В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны
В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны - РИА Новости, 25.10.2024
В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны
Дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок, вырубок лесов и захваченных земель, а также для осмотра строительных площадок, линий... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:26
2024-10-25T07:26
2024-10-25T07:26
экономика
технологии
россия
китай
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок, вырубок лесов и захваченных земель, а также для осмотра строительных площадок, линий электропередачи, газопроводов и других объектов, сообщил РИА Новости гендиректор национального оператора беспилотников ООО "БАС" Алексей Варятченко. "Наиболее популярные сценарии применения дронов - обнаружение незаконных захватов земель, мест вырубки лесов и свалок твердых бытовых отходов, создание инженерно-топографических планов, а также осмотр строительных площадок, ЛЭП и нефте- и газопроводов. То есть порядка 70% услуг с использованием БПЛА сейчас приходятся на мониторинг и аэрофотосъемку", - сказал он. По словам Варятченко, использование дронов для внесения удобрения и ядохимикатов в агросекторе занимает 20% услуг, еще 10% приходится на логистику, например, для доставки грузов в труднодоступных местах. При этом использовать беспилотники можно и в других направлениях, добавил он. Например, в Китае активно развивают рынок аэротакси и пожарных дронов, уточнил глава компании. Применение беспилотной техники возможно и для контроля дорожного движения, идентификации нарушителей, доставки малогабаритных грузов в городских агломерациях, а также для спецработ, например, мытья окон, ремонта и другой подобной работы. "Среди тактических задач для рынка прямо сейчас - увеличение флота, разработка экономических моделей применения беспилотных авиационных систем, создание и внедрение новых услуг, а также инновационных технологий вроде ИИ, нейросетей и интернета вещей. При выполнении этих условий рынок российских беспилотных авиационных систем к 2030 году может превысить показатель в 475 миллиардов рублей", - заключил Варятченко.
https://ria.ru/20241022/oruzhie-1979245413.html
https://ria.ru/20221215/tusur-1838533145.html
россия
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, китай
Экономика, Технологии, Россия, Китай
В "БАС" рассказали, как в России применяют дроны
"БАС": дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дроны в России часто используют для обнаружения незаконных свалок, вырубок лесов и захваченных земель, а также для осмотра строительных площадок, линий электропередачи, газопроводов и других объектов, сообщил РИА Новости гендиректор национального оператора беспилотников ООО "БАС" Алексей Варятченко.
"Наиболее популярные сценарии применения дронов - обнаружение незаконных захватов земель, мест вырубки лесов и свалок твердых бытовых отходов, создание инженерно-топографических планов, а также осмотр строительных площадок, ЛЭП и нефте- и газопроводов. То есть порядка 70% услуг с использованием БПЛА сейчас приходятся на мониторинг и аэрофотосъемку", - сказал он.
По словам Варятченко, использование дронов для внесения удобрения и ядохимикатов в агросекторе занимает 20% услуг, еще 10% приходится на логистику, например, для доставки грузов в труднодоступных местах.
При этом использовать беспилотники можно и в других направлениях, добавил он. Например, в Китае
активно развивают рынок аэротакси и пожарных дронов, уточнил глава компании. Применение беспилотной техники возможно и для контроля дорожного движения, идентификации нарушителей, доставки малогабаритных грузов в городских агломерациях, а также для спецработ, например, мытья окон, ремонта и другой подобной работы.
"Среди тактических задач для рынка прямо сейчас - увеличение флота, разработка экономических моделей применения беспилотных авиационных систем, создание и внедрение новых услуг, а также инновационных технологий вроде ИИ, нейросетей и интернета вещей. При выполнении этих условий рынок российских беспилотных авиационных систем к 2030 году может превысить показатель в 475 миллиардов рублей", - заключил Варятченко.