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Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае - РИА Новости, 25.10.2024
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00:39 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/doroga-1979937482.html
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае - РИА Новости, 25.10.2024
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:39
2024-10-25T00:39
происшествия
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от которой отказались власти, в результате людям трудно добираться до объектов социальной инфраструктуры и школ. Как сообщает СУСК по региону, по жалобам проводится проверка. По данным ведомства, ранее в Интернете появилась информация о том, что автомобильная дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, весной текущего года была снята с баланса местной администрации. В результате объект больше не ремонтируют, дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Жители испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательным учреждениям. Местные СМИ указывают, что в населенных пунктах поблизости постоянно проживает более 30 человек, в том числе дети. На территории существует лесовозная дорога, но она не решает проблему, так как ее обязаны закрывать в период пожарной опасности. "По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html
https://ria.ru/20240728/perm-1962493905.html
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происшествия, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае

Глава СК обратил внимание на жалобы на дорогу между Марушева и Верхней Колвой

© Фото : Администрация Тамбовской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Администрация Тамбовской области
Ремонт дороги. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от которой отказались власти, в результате людям трудно добираться до объектов социальной инфраструктуры и школ.
Как сообщает СУСК по региону, по жалобам проводится проверка.
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По данным ведомства, ранее в Интернете появилась информация о том, что автомобильная дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, весной текущего года была снята с баланса местной администрации. В результате объект больше не ремонтируют, дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Жители испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательным учреждениям. Местные СМИ указывают, что в населенных пунктах поблизости постоянно проживает более 30 человек, в том числе дети. На территории существует лесовозная дорога, но она не решает проблему, так как ее обязаны закрывать в период пожарной опасности.
"По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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