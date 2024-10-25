https://ria.ru/20241025/doroga-1979937482.html

Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае

Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае - РИА Новости, 25.10.2024

Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:39

2024-10-25T00:39

2024-10-25T00:39

происшествия

россия

пермский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от которой отказались власти, в результате людям трудно добираться до объектов социальной инфраструктуры и школ. Как сообщает СУСК по региону, по жалобам проводится проверка. По данным ведомства, ранее в Интернете появилась информация о том, что автомобильная дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, весной текущего года была снята с баланса местной администрации. В результате объект больше не ремонтируют, дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Жители испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательным учреждениям. Местные СМИ указывают, что в населенных пунктах поблизости постоянно проживает более 30 человек, в том числе дети. На территории существует лесовозная дорога, но она не решает проблему, так как ее обязаны закрывать в период пожарной опасности. "По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html

https://ria.ru/20240728/perm-1962493905.html

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)