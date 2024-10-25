https://ria.ru/20241025/doroga-1979937482.html
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае - РИА Новости, 25.10.2024
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:39
2024-10-25T00:39
2024-10-25T00:39
происшествия
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от которой отказались власти, в результате людям трудно добираться до объектов социальной инфраструктуры и школ. Как сообщает СУСК по региону, по жалобам проводится проверка. По данным ведомства, ранее в Интернете появилась информация о том, что автомобильная дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, весной текущего года была снята с баланса местной администрации. В результате объект больше не ремонтируют, дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Жители испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательным учреждениям. Местные СМИ указывают, что в населенных пунктах поблизости постоянно проживает более 30 человек, в том числе дети. На территории существует лесовозная дорога, но она не решает проблему, так как ее обязаны закрывать в период пожарной опасности. "По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html
https://ria.ru/20240728/perm-1962493905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
Глава СК обратил внимание на жалобы на дорогу между Марушева и Верхней Колвой
ПЕРМЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Пермского края на "разбитую" дорогу между деревней Марушева и поселком Верхняя Колва, от которой отказались власти, в результате людям трудно добираться до объектов социальной инфраструктуры и школ.
Как сообщает СУСК по региону, по жалобам проводится проверка.
По данным ведомства, ранее в Интернете появилась информация о том, что автомобильная дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, весной текущего года была снята с баланса местной администрации. В результате объект больше не ремонтируют, дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Жители испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательным учреждениям. Местные СМИ указывают, что в населенных пунктах поблизости постоянно проживает более 30 человек, в том числе дети. На территории существует лесовозная дорога, но она не решает проблему, так как ее обязаны закрывать в период пожарной опасности.
"По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль", - говорится в сообщении.