https://ria.ru/20241025/donetsk-1980142281.html

В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь его десятилетия

В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь его десятилетия - РИА Новости, 25.10.2024

В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь его десятилетия

Молодежные активисты Донецкой Народной Республики развернули 200-метровый флаг республики в центральном парке им. Щербакова в Донецке в честь празднования его... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:50

2024-10-25T17:50

2024-10-25T17:50

донецкая народная республика

кирилл макаров

донецк

россия

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Молодежные активисты Донецкой Народной Республики развернули 200-метровый флаг республики в центральном парке им. Щербакова в Донецке в честь празднования его десятилетия, передает корреспондент РИА Новости. День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года. Как передает корреспондент РИА Новости, в акции приняли участие более 100 представителей молодежных организаций. Флаг был развернут на мосту, соединяющем центральную часть города с парком им. Щербакова через первый городской пруд. "Сегодня десятая годовщина празднования дня флага ДНР, действительно святого символа для всех жителей Донбасса, с этим флагом в 14-м году на референдум жители Донбасса шли, голосовали за свободу. Сейчас продолжают освобождаться территории, именно этот триколор на плечах наших военнослужащих", - сказал журналистам министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров. По его словам, жители республики приехали из разных уголков для того, чтобы поздравить друг друга и провести эту акцию.

https://ria.ru/20240407/flag-1938364801.html

донецкая народная республика

донецк

россия

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Акция в Донецке в честь 10-летия флага ДНР В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь его 10-летия, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие более 100 представителей молодежных организаций. Флаг был развернут на мосту, соединяющем центральную часть города с парком имени Щербакова через первый городской пруд. Как рассказал министр молодежной политики ДНР Макаров, жители республики приехали из разных уголков для того, чтобы поздравить друг друга и провести эту акцию. 2024-10-25T17:50 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, кирилл макаров, донецк, россия