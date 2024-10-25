https://ria.ru/20241025/dollar-1980146400.html

Многие страны ищут альтернативы доллару, заявил замглавы Минфина

Многие страны ищут альтернативы доллару, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024

Многие страны ищут альтернативы доллару, заявил замглавы Минфина

Многие страны уже ищут альтернативы доллару, а когда они появятся, то будут активно их использовать, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:00

2024-10-25T18:00

2024-10-25T18:00

россия

вашингтон (штат)

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Многие страны уже ищут альтернативы доллару, а когда они появятся, то будут активно их использовать, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Логично, что ты не можешь как бы дубинкой всех заставлять пользоваться своей валютой, своей финансовой системой, и тех, кто откажется, сразу этой дубинкой лупить. Многие страны об этом задумались, но они пока сидят тихо и ищут альтернативы. Когда эти альтернативы будут появляться, они будут их активно использовать", - сообщил Чебесков агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Он подчеркнул, что, если доллар будет использоваться как "политическая дубинка", то со временем все меньше и меньше людей будут его использовать. Замглавы Минфина также указал, что у России нет задачи бороться с долларом. "И, опять же, как и президент наш говорил, и министр финансов, у нас нет задачи бороться с долларом, мы с ним не боремся, мы делаем то, что подходит и соответствует нашим интересам, интересам нашей страны, и другие страны будут делать то же самое", - отметил он.

https://ria.ru/20240831/rubl-1969631479.html

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россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)