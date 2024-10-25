В МИД раскрыли, когда может пройти утверждение договора России и КНДР в СФ
Захарова: утверждение договора РФ и КНДР в Совфеде может состояться в ноябре
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ожидается, что в случае отсутствия у Совета Федерации возражений утверждение договора РФ и КНДР состоится в первой половине ноября, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Проект федерального закона о его ратификации был рассмотрен на заседании комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам 23 октября. На следующий день в ходе своего пленарного заседания Госдума ратифицировала договор", - напомнила она.
После утверждения законопроекта в Совфеде документ будет направлен на подписание президенту РФ, добавила официальный представитель МИД.
"В дальнейшем данный законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации. Ожидается, что в случае отсутствия у сенаторов возражений его утверждение состоится в первой половине ноября этого года, после чего он будет направлен на подписание президенту РФ Владимиру Путину", - сказала Захарова.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.