https://ria.ru/20241025/dodik-1979940100.html

Додик поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС

Додик поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Додик поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:21

2024-10-25T01:21

2024-10-25T01:21

в мире

россия

казань

республика сербская

милорад додик

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение на казанский саммит БРИКС и за прием на этом мероприятии. "Уважаемый господин президент, также хотел бы вас поприветствовать, а также выразить благодарность за прием и приглашение находиться в эти дни в Казани, чтобы присутствовать на таком представительном собрании, которое вы организовали", - сказал Додик Путину. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html

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казань

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, республика сербская, милорад додик, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году