Додик поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
Глава Республики Сербской поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение на казанский саммит БРИКС и за прием на этом мероприятии.
"Уважаемый господин президент, также хотел бы вас поприветствовать, а также выразить благодарность за прием и приглашение находиться в эти дни в Казани, чтобы присутствовать на таком представительном собрании, которое вы организовали", - сказал Додик Путину.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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