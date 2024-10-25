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В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России - РИА Новости, 25.10.2024
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18:02 25.10.2024 (обновлено: 18:07 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html
В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России
В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России - РИА Новости, 25.10.2024
В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России
Решение стран "Большой семерки" (G7), включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:02
2024-10-25T18:07
экономика
украина
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7), включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного права и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что этот шаг будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы и станет одним из ключевых факторов ее изменения.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240412/aktivy-1939559042.html
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экономика, украина, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Украина, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России

Чебесков: займ Украине под активы России будет иметь последствия в мире

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7), включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного права и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Чебесков добавил, что этот шаг будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы и станет одним из ключевых факторов ее изменения.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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