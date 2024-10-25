В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России
Чебесков: займ Украине под активы России будет иметь последствия в мире
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7), включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного права и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Чебесков добавил, что этот шаг будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы и станет одним из ключевых факторов ее изменения.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.