https://ria.ru/20241025/britaniya-1980178560.html

В Британии депутат жестко осудила отказ властей извиняться за работорговлю

В Британии депутат жестко осудила отказ властей извиняться за работорговлю - РИА Новости, 25.10.2024

В Британии депутат жестко осудила отказ властей извиняться за работорговлю

Депутат от правящей в Британии Лейбористской партии Белл Рибейро-Эдди обвинила власти в полном неуважении к странам, пострадавшим от работорговли, из-за отказа... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:05

2024-10-25T20:05

2024-10-25T20:05

в мире

великобритания

самоа

карибский бассейн

кир стармер

карл iii

содружество наций

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутат от правящей в Британии Лейбористской партии Белл Рибейро-Эдди обвинила власти в полном неуважении к странам, пострадавшим от работорговли, из-за отказа правительства извиняться за свою роль в ней. Вопрос репараций актуализировался на фоне встречи лидеров стран Содружества наций, которая проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В понедельник в офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания не собирается выплачивать репарации или приносить извинения за работорговлю в прошлом. В пятницу, как сообщило издание Guardian, в рамках встречи в Самоа британский король Карл III ушел от обсуждения этой проблемы, признав лишь "болезненные аспекты" прошлого своей страны. "Я думаю, что причина, по которой они не извиняются, - это, возможно, (вытекающая из этого - ред.) ответственность, однако отсутствие извинений говорит о полном отсутствии уважения. Если мы бы считали эти страны равными себе, мы бы извинились перед ними", - заявила Рибейро-Эдди телеканалу Sky News. Ранее в октябре газета Daily Mail писала, что 15 стран Карибского бассейна могут потребовать от Британии выплатить как минимум 269 миллиардов долларов за ущерб от работорговли. В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли. По оценкам исследования американской консалтинговой компании Brattle Group, Великобритания должна выплатить пострадавшим странам репарации на сумму в 24 триллиона долларов. Ранее Церковь Англии после публикации полного отчета об исторических связях ее представителей с трансатлантической работорговлей объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов (около 129,8 миллиона долларов) в течение следующих девяти лет в качестве компенсации за "ошибки прошлого". В июне 2020 года Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей.

https://ria.ru/20241024/britaniya-1979708122.html

великобритания

самоа

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, самоа, карибский бассейн, кир стармер, карл iii, содружество наций, оон