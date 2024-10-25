https://ria.ru/20241025/britaniya-1980128184.html

Британия отказалась платить репараций странам, пострадавшим от работорговли

Британия отказалась платить репараций странам, пострадавшим от работорговли - РИА Новости, 25.10.2024

Британия отказалась платить репараций странам, пострадавшим от работорговли

Власти Великобритании отвергли идею предоставления неденежных репараций странам, пострадавшим от работорговли в прошлом, сообщил в пятницу телеканал Sky News со РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:56

2024-10-25T16:56

2024-10-25T16:56

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти Великобритании отвергли идею предоставления неденежных репараций странам, пострадавшим от работорговли в прошлом, сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Вопрос репараций актуализировался на фоне встречи лидеров стран Содружества наций в Самоа. По данным Sky News, лидеры стран Содружества наций планировали потребовать от Британии включить репарации за работорговлю в итоговый документ. В четверг в офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания не собирается выплачивать репарации или приносить извинения за свою роль в работорговле в прошлом. В пятницу, как сообщило издание Guardian, в рамках встречи в Самоа британский король Карл III ушел от обсуждения этой проблемы, признав лишь "болезненные аспекты" прошлого своей страны. "Наша позиция по репарациям ясна, и она также распространяется на другие виды нефинансового возмещения ущерба", - приводит телеканал слова представителя канцелярии Стармера. На Даунинг-стрит в четверг заявили, что премьер сосредоточен на вызовах, с которыми Британия и другие страны Содружества наций сталкиваются в настоящее время, передаёт Sky News. Встреча глав правительств стран Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, в ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер. Ранее в октябре газета Daily Mail писала, что 15 стран Карибского бассейна могут потребовать от Британии выплатить как минимум 269 миллиардов долларов за ущерб от работорговли. В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли. По оценкам исследования американской консалтинговой компании Brattle Group, Великобритания должна выплатить пострадавшим странам репарации на сумму в 24 триллиона долларов. Ранее Церковь Англии после публикации полного отчета об исторических связях ее представителей с трансатлантической работорговлей объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов (около 129,8 миллиона долларов) в течение следующих девяти лет в качестве компенсации за "ошибки прошлого". В июне 2020 года Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей.

https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html

https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html

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в мире, великобритания, самоа, карибский бассейн, кир стармер, карл iii, содружество наций, содружество , оон