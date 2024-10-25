https://ria.ru/20241025/briks-1980160979.html

В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов"

В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов" - РИА Новости, 25.10.2024

В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов"

Подав заявку на вступление в БРИКС, Таиланд ставит себе цель служить для объединения строителем мостов между странами и группами стран в целях поиска и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:56

2024-10-25T18:56

2024-10-25T19:09

в мире

таиланд

казань

азия

брикс

оэср

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959290252_0:61:1155:711_1920x0_80_0_0_3b42fa7d746423e6f28a917a03ee9cb4.jpg

БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Подав заявку на вступление в БРИКС, Таиланд ставит себе цель служить для объединения строителем мостов между странами и группами стран в целях поиска и реализации ответов на общие вызовы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите БРИКС+аутрич в Казани в качестве представителя премьер-министра и главы таиландской делегации. Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года. "Учитывая наше участие в различных региональных и многосторонних структурах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Стратегия экономического сотрудничества Айявади-Чао Прайя-Меконг (ACMECS), Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству (BIMSTEC), Диалог по сотрудничеству в Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива (IPEF), а также в тех, к которым мы стремимся присоединиться, включая БРИКС и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Таиланд ставит себе цель служить строителем мостов для объединения ключевых партнеров в поиске и реализации конструктивных ответов на общие вызовы и обеспечения экономического роста не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире", - сказал агентству Сангиемпхонг. "Мы готовы поддерживать и продвигать благоприятную среду для обеспечения мира и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях", - добавил министр. Одной из сильных сторон Таиланда он назвал дружбу со всеми странами. "Мы не принимаем чью-либо сторону в геополитическом соперничестве. В то время как мы стремимся соответствовать международным нормам и ценностям, мы также понимаем проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - подчеркнул глава МИД Таиланда. "Это позволяет нам играть конструктивную, связующую роль между странами и группами с различными позициями. Мы стремимся создавать синергию как внутри, так и между различными региональными и многосторонними структурами, в которых мы принимаем участие", - сказал он. Предпринимая эти усилия, Таиланд стремится внести вклад в более инклюзивный, взаимосвязанный и гармоничный глобальный порядок, содействуя общему миру и процветанию, подытожил Сангиемпхонг.

https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html

https://ria.ru/20241025/sistema-1980083977.html

таиланд

казань

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, казань, азия, брикс, оэср, саммит брикс в казани в 2024 году