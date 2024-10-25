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В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов" - РИА Новости, 25.10.2024
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18:56 25.10.2024 (обновлено: 19:09 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/briks-1980160979.html
В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов"
В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов" - РИА Новости, 25.10.2024
В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов"
Подав заявку на вступление в БРИКС, Таиланд ставит себе цель служить для объединения строителем мостов между странами и группами стран в целях поиска и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:56
2024-10-25T19:09
в мире
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казань
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оэср
саммит брикс в казани в 2024 году
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БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Подав заявку на вступление в БРИКС, Таиланд ставит себе цель служить для объединения строителем мостов между странами и группами стран в целях поиска и реализации ответов на общие вызовы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите БРИКС+аутрич в Казани в качестве представителя премьер-министра и главы таиландской делегации. Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года. "Учитывая наше участие в различных региональных и многосторонних структурах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Стратегия экономического сотрудничества Айявади-Чао Прайя-Меконг (ACMECS), Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству (BIMSTEC), Диалог по сотрудничеству в Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива (IPEF), а также в тех, к которым мы стремимся присоединиться, включая БРИКС и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Таиланд ставит себе цель служить строителем мостов для объединения ключевых партнеров в поиске и реализации конструктивных ответов на общие вызовы и обеспечения экономического роста не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире", - сказал агентству Сангиемпхонг. "Мы готовы поддерживать и продвигать благоприятную среду для обеспечения мира и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях", - добавил министр. Одной из сильных сторон Таиланда он назвал дружбу со всеми странами. "Мы не принимаем чью-либо сторону в геополитическом соперничестве. В то время как мы стремимся соответствовать международным нормам и ценностям, мы также понимаем проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - подчеркнул глава МИД Таиланда. "Это позволяет нам играть конструктивную, связующую роль между странами и группами с различными позициями. Мы стремимся создавать синергию как внутри, так и между различными региональными и многосторонними структурами, в которых мы принимаем участие", - сказал он. Предпринимая эти усилия, Таиланд стремится внести вклад в более инклюзивный, взаимосвязанный и гармоничный глобальный порядок, содействуя общему миру и процветанию, подытожил Сангиемпхонг.
https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html
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в мире, таиланд, казань, азия, брикс, оэср, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Таиланд, Казань, Азия, БРИКС, ОЭСР, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Таиланде рассказали о желании служить в БРИКС "строителем мостов"

Глава МИД Таиланда: в БРИКС Таиланд хочет "строить мосты" между странами

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. Подав заявку на вступление в БРИКС, Таиланд ставит себе цель служить для объединения строителем мостов между странами и группами стран в целях поиска и реализации ответов на общие вызовы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите БРИКС+аутрич в Казани в качестве представителя премьер-министра и главы таиландской делегации.
Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года.
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24 октября, 22:22
"Учитывая наше участие в различных региональных и многосторонних структурах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Стратегия экономического сотрудничества Айявади-Чао Прайя-Меконг (ACMECS), Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству (BIMSTEC), Диалог по сотрудничеству в Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива (IPEF), а также в тех, к которым мы стремимся присоединиться, включая БРИКС и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Таиланд ставит себе цель служить строителем мостов для объединения ключевых партнеров в поиске и реализации конструктивных ответов на общие вызовы и обеспечения экономического роста не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире", - сказал агентству Сангиемпхонг.
"Мы готовы поддерживать и продвигать благоприятную среду для обеспечения мира и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях", - добавил министр.
Одной из сильных сторон Таиланда он назвал дружбу со всеми странами.
"Мы не принимаем чью-либо сторону в геополитическом соперничестве. В то время как мы стремимся соответствовать международным нормам и ценностям, мы также понимаем проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - подчеркнул глава МИД Таиланда.
"Это позволяет нам играть конструктивную, связующую роль между странами и группами с различными позициями. Мы стремимся создавать синергию как внутри, так и между различными региональными и многосторонними структурами, в которых мы принимаем участие", - сказал он.
Предпринимая эти усилия, Таиланд стремится внести вклад в более инклюзивный, взаимосвязанный и гармоничный глобальный порядок, содействуя общему миру и процветанию, подытожил Сангиемпхонг.
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В миреТаиландКазаньАзияБРИКСОЭСРСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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