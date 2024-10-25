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БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде

БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде - РИА Новости, 25.10.2024

БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде

Поддерживая интересы развивающихся стран на глобальном уровне, БРИКС может способствовать решению важнейших для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вопросов... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:43

2024-10-25T18:43

2024-10-25T19:17

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БАНГКОК, 25 окт - РИА Новости. Поддерживая интересы развивающихся стран на глобальном уровне, БРИКС может способствовать решению важнейших для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вопросов экономического роста, свободы торговли и инвестиций, экономической и продовольственной безопасности, и одновременно содействовать наступлению "Азиатского века", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите "БРИКС плюс/аутрич" в Казани в качестве представителя премьер-министра Таиланда и главы таиландской делегации. Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года. "БРИКС является одной из ведущих политических платформ, которые поддерживают интересы развивающихся стран на глобальном уровне. БРИКС может усилить многосторонность, сделав ее более отзывчивой к потребностям развивающихся стран. Для нашего региона (АТР - ред.) вопросы наибольшей важности - это экономический рост, упрощение процедур торговли и инвестиций, а также продовольственная и энергетическая безопасность", - заявил РИА Новости глава МИД Таиланда. По мнению министра, мир вступает "в "Азиатский век", где Азиатско-Тихоокеанский регион быстро становится двигателем роста мировой экономики". "Я считаю, что БРИКС как группа, которая связывает развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона с Африкой и Латинской Америкой, может играть важную роль в усилении и дальнейшем расширении возможностей АТР по стимулированию экономического роста", - считает Сангиемпхонг. Как подчеркнул министр в разговоре с агентством, это "не только приведет к региональному развитию, но и будет способствовать наступлению "Азиатского века". Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.

https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html

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