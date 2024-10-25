https://ria.ru/20241025/briks-1980159304.html
БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде
БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде - РИА Новости, 25.10.2024
БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде
Поддерживая интересы развивающихся стран на глобальном уровне, БРИКС может способствовать решению важнейших для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вопросов... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:43
2024-10-25T18:43
2024-10-25T19:17
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саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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БАНГКОК, 25 окт - РИА Новости. Поддерживая интересы развивающихся стран на глобальном уровне, БРИКС может способствовать решению важнейших для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вопросов экономического роста, свободы торговли и инвестиций, экономической и продовольственной безопасности, и одновременно содействовать наступлению "Азиатского века", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите "БРИКС плюс/аутрич" в Казани в качестве представителя премьер-министра Таиланда и главы таиландской делегации. Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года. "БРИКС является одной из ведущих политических платформ, которые поддерживают интересы развивающихся стран на глобальном уровне. БРИКС может усилить многосторонность, сделав ее более отзывчивой к потребностям развивающихся стран. Для нашего региона (АТР - ред.) вопросы наибольшей важности - это экономический рост, упрощение процедур торговли и инвестиций, а также продовольственная и энергетическая безопасность", - заявил РИА Новости глава МИД Таиланда. По мнению министра, мир вступает "в "Азиатский век", где Азиатско-Тихоокеанский регион быстро становится двигателем роста мировой экономики". "Я считаю, что БРИКС как группа, которая связывает развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона с Африкой и Латинской Америкой, может играть важную роль в усилении и дальнейшем расширении возможностей АТР по стимулированию экономического роста", - считает Сангиемпхонг. Как подчеркнул министр в разговоре с агентством, это "не только приведет к региональному развитию, но и будет способствовать наступлению "Азиатского века". Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html
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таиланд, атр, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Таиланд, АТР, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
БРИКС может помочь наступлению "Азиатского века", заявили в Таиланде
МИД Таиланда: БРИКС может способствовать наступлению "Азиатского века"
БАНГКОК, 25 окт - РИА Новости. Поддерживая интересы развивающихся стран на глобальном уровне, БРИКС может способствовать решению важнейших для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вопросов экономического роста, свободы торговли и инвестиций, экономической и продовольственной безопасности, и одновременно содействовать наступлению "Азиатского века", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, принявший участие в саммите "БРИКС плюс/аутрич" в Казани в качестве представителя премьер-министра Таиланда и главы таиландской делегации.
Таиланд подал заявку на вступление в БРИКС в июне 2024 года.
"БРИКС является одной из ведущих политических платформ, которые поддерживают интересы развивающихся стран на глобальном уровне. БРИКС может усилить многосторонность, сделав ее более отзывчивой к потребностям развивающихся стран. Для нашего региона (АТР - ред.) вопросы наибольшей важности - это экономический рост, упрощение процедур торговли и инвестиций, а также продовольственная и энергетическая безопасность", - заявил РИА Новости глава МИД Таиланда.
По мнению министра, мир вступает "в "Азиатский век", где Азиатско-Тихоокеанский регион быстро становится двигателем роста мировой экономики".
"Я считаю, что БРИКС как группа, которая связывает развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона с Африкой
и Латинской Америкой
, может играть важную роль в усилении и дальнейшем расширении возможностей АТР по стимулированию экономического роста", - считает Сангиемпхонг.
Как подчеркнул министр в разговоре с агентством, это "не только приведет к региональному развитию, но и будет способствовать наступлению "Азиатского века".
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия
с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.