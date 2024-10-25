https://ria.ru/20241025/briks-1980130953.html

Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия

Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия - РИА Новости, 25.10.2024

Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия

Саммит БРИКС, который прошел на этой неделе в Казани, стал "праздником здравомыслия" и показал, что российская точка зрения о необходимости делать мир... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:06

2024-10-25T17:06

2024-10-25T17:06

казань

вашингтон (штат)

лондон

григорий карасин

брикс

совет федерации рф

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_891e34052df2de2ed46d967fa336fe90.jpg

МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС, который прошел на этой неделе в Казани, стал "праздником здравомыслия" и показал, что российская точка зрения о необходимости делать мир многополярным, возобладала, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Саммит БРИКС в Казани превратился в праздник здравомыслия в международных делах. Наша точка зрения, нашего президента, общественности относительно того, что надо делать мир многополярным, справедливым, без санкций и преследований, без вмешательства во внутренние дела, возобладала", - сказал Карасин. По мнению председателя комитета СФ, сам дух, атмосфера саммита показала, что мир думает именно в этом направлении. "Какие-то люди, потерявшие ориентиры – в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе оказывают негативное влияние, но не за ними завтрашний день", - добавил Карасин. В Мурманске Карасин провел выездное заседание комитета СФ по международным делам на тему "Практические вопросы соблюдения Конвенции ООН по морскому праву", а также пообщался со студентами Мурманского Арктического университета. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html

https://ria.ru/20240415/briks-1940214824.html

казань

вашингтон (штат)

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, вашингтон (штат), лондон, григорий карасин, брикс, совет федерации рф, оон, саммит брикс в казани в 2024 году