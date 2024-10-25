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Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия - РИА Новости, 25.10.2024
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17:06 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1980130953.html
Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия
Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия - РИА Новости, 25.10.2024
Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия
Саммит БРИКС, который прошел на этой неделе в Казани, стал "праздником здравомыслия" и показал, что российская точка зрения о необходимости делать мир... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:06
2024-10-25T17:06
казань
вашингтон (штат)
лондон
григорий карасин
брикс
совет федерации рф
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
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МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС, который прошел на этой неделе в Казани, стал "праздником здравомыслия" и показал, что российская точка зрения о необходимости делать мир многополярным, возобладала, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. "Саммит БРИКС в Казани превратился в праздник здравомыслия в международных делах. Наша точка зрения, нашего президента, общественности относительно того, что надо делать мир многополярным, справедливым, без санкций и преследований, без вмешательства во внутренние дела, возобладала", - сказал Карасин. По мнению председателя комитета СФ, сам дух, атмосфера саммита показала, что мир думает именно в этом направлении. "Какие-то люди, потерявшие ориентиры – в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе оказывают негативное влияние, но не за ними завтрашний день", - добавил Карасин. В Мурманске Карасин провел выездное заседание комитета СФ по международным делам на тему "Практические вопросы соблюдения Конвенции ООН по морскому праву", а также пообщался со студентами Мурманского Арктического университета. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html
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казань, вашингтон (штат), лондон, григорий карасин, брикс, совет федерации рф, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Вашингтон (штат), Лондон, Григорий Карасин, БРИКС, Совет Федерации РФ, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Карасин назвал саммит БРИКС праздником здравомыслия

Сенатор Карасин: саммит БРИКС в Казани стал праздником здравомыслия

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС, который прошел на этой неделе в Казани, стал "праздником здравомыслия" и показал, что российская точка зрения о необходимости делать мир многополярным, возобладала, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Саммит БРИКС в Казани превратился в праздник здравомыслия в международных делах. Наша точка зрения, нашего президента, общественности относительно того, что надо делать мир многополярным, справедливым, без санкций и преследований, без вмешательства во внутренние дела, возобладала", - сказал Карасин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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По мнению председателя комитета СФ, сам дух, атмосфера саммита показала, что мир думает именно в этом направлении.
"Какие-то люди, потерявшие ориентиры – в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе оказывают негативное влияние, но не за ними завтрашний день", - добавил Карасин.
В Мурманске Карасин провел выездное заседание комитета СФ по международным делам на тему "Практические вопросы соблюдения Конвенции ООН по морскому праву", а также пообщался со студентами Мурманского Арктического университета.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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КазаньВашингтон (штат)ЛондонГригорий КарасинБРИКССовет Федерации РФООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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