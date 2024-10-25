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Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС" - РИА Новости, 25.10.2024
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16:52 25.10.2024 (обновлено: 17:28 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/briks-1980127326.html
Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"
Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС" - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"
БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:52
2024-10-25T17:28
экономика
казань
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
дмитрий песков
брикс
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС". Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов. "Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html
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экономика, казань, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, дмитрий песков, брикс, центральный банк рф (цб рф), саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Казань, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"

Набиуллина: БРИКС не нуждается в общих наличных бумажных деньгах

© Киржачская типографияСимволическая купюра БРИКС
Символическая купюра БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Киржачская типография
Символическая купюра БРИКС
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна.
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"Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС".
Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов.
"Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.
Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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ЭкономикаКазаньРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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