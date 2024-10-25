https://ria.ru/20241025/briks-1980127326.html

Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"

Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС" - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина раскритиковала "купюру БРИКС"

БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:52

2024-10-25T16:52

2024-10-25T17:28

экономика

казань

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

дмитрий песков

брикс

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980130092_50:0:1117:600_1920x0_80_0_0_5312cb955b9efd61818e732ca902da02.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не нуждается в общих наличных деньгах, так как страны объединения находятся на другом технологическом уровне, однако вопросы развития расчетов в национальных валютах продолжают обсуждаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ранее, в среду, после завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент показал ее Набиуллиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Что касается БРИКС, во-первых, я думаю, что мы все-таки на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные наличные деньги. Если уж и говорить, то в терминах цифровых финансовых активов и так далее", - прокомментировала глава ЦБ свое отношение к "купюре БРИКС". Говоря о создании единой валюты БРИКС, Набиуллина отметила, что это очень сложный процесс. Он требует долгой гармонизации и интеграции во многих сферах экономики и финансов. "Но мы, естественно, обсуждаем вопросы развития расчетов в национальных валютах, использования разных новых технологических и платформенных решений, чтобы облегчить торговлю и инвестиции нашими странам", - заключила она.

https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

https://ria.ru/20241024/nabiullina-1979722673.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казань, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, дмитрий песков, брикс, центральный банк рф (цб рф), саммит брикс в казани в 2024 году