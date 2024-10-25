https://ria.ru/20241025/briks-1980101968.html

Рябков перечислил критерии государств-партнеров БРИКС

Рябков перечислил критерии государств-партнеров БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Рябков перечислил критерии государств-партнеров БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков перечислил критерии государств-партнеров БРИКС, среди которых неучастие в односторонних санкциях против членов объединения,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:48

2024-10-25T15:48

2024-10-25T19:06

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков перечислил критерии государств-партнеров БРИКС, среди которых неучастие в односторонних санкциях против членов объединения, поддержание добрососедских отношений с другими государствами и членство в ООН.Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения.“Критерии государств-партнеров очевидны. Страна должна поддерживать добрососедские отношения с другими, она должна входить в международные организации, включая ООН. Хочу здесь сделать сноску, что, на первый взгляд, самая очевидная констатация, на самом деле, несет важный политико-дипломатический смысл и сигнал. Вхождение в ООН, например, в виде международно-непризнанной части какой-то территории, либо иным образом, то есть какой-то территории, которая не может стать полноформатным членом ООН, не допускается по этим критериям”, - сказал он в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы МИА “Россия сегодня”.Среди других критериев - придерживаться принципов деятельности БРИКС, в частности, консенсусного подхода к принятию решений, отметил замминистра.“Есть тот критерий, о котором мы говорили многократно и до Казани, а именно не участвовать в односторонних нелегитимных санкциях против кого бы то ни было из входящих в БРИКС государств. Что касается европейских стран: если говорить о государствах, входящих в ЕС и НАТО, то по критерию неприменения односторонних санкций они не проходят”, - отметил Рябков.“Мы находимся сейчас на стадии, когда все заявки и все потенциальные обращения на этот счет тщательно изучаются, анализируются, будут проведены контакты с заинтересованными странами. После того, как лидеры в Казани пришли к общему знаменателю относительно того, что такое партнеры и какие критерии к ним должны применяться, теперь задача сотрудников внешнеполитических ведомств провести обсуждения с потенциальными партнерами, готовы ли они с этим согласиться, согласны ли они с такой постановкой вопроса. Мы не можем абстрактно рассуждать о столь важных вещах, не имея четкого представления, как потенциальные партнеры сами воспринимают складывающуюся ситуацию", - сказал он.Затем, по его словам, по окончании переговоров будет сформулирован список, "который отразит состав новой категории партнеров, получающих тем самым возможность сблизиться БРИКС и участвовать в работе целого ряда его механизмов".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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россия, турция, сергей рябков, брикс, оон, нато, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире