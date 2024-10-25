https://ria.ru/20241025/briks-1980086514.html

Рябков рассказал о статусе Саудовской Аравии в БРИКС

Рябков рассказал о статусе Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Рябков рассказал о статусе Саудовской Аравии в БРИКС

Саудовская Аравия имеет статус приглашенной страны в БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:03

2024-10-25T15:03

2024-10-25T15:03

в мире

саудовская аравия

россия

сергей рябков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия имеет статус приглашенной страны в БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны. Саудовская Аравия принимает участие в мероприятиях БРИКС. Мы ценим уровень и формат участия саудовской делегации в саммите в Казани", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". "Никто никуда не торопится. БРИКС существует не для того, чтобы написать отчет или поставить в каком-то чек-листе галочку. БРИКС - совсем о другом. Если стране удобно и комфортно в таком режиме работать, мы с уважением к этому относимся. Придет время, я думаю, будет принято решение о полноформатном участии, наряду со всеми остальными", - пояснил он.

https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980071207.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, россия, сергей рябков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году