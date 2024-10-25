https://ria.ru/20241025/briks-1980082750.html

СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом

СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом - РИА Новости, 25.10.2024

СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом

Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом президента РФ Владимира Путина, он показал, что западные санкции не смогли изолировать Россию,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:49

2024-10-25T14:49

2024-10-25T14:49

в мире

россия

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом президента РФ Владимира Путина, он показал, что западные санкции не смогли изолировать Россию, пишет испанская газета Pais. "Саммит в Казани представляет собой очевидный дипломатический успех для Путина, демонстрирующий, что санкции Запада не изолируют его", - говорится в публикации. Как отмечает издание, на саммите присутствовало заметное число лидеров из стран-членов объединения, а также из государств, которые потенциально могут стать партнерами БРИКС. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/putin-1979370451.html

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в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году