Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1980082750.html
СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом
СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом
Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом президента РФ Владимира Путина, он показал, что западные санкции не смогли изолировать Россию,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:49
2024-10-25T14:49
в мире
россия
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979841046_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_2281231178eff0166f7c85b4672398f3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом президента РФ Владимира Путина, он показал, что западные санкции не смогли изолировать Россию, пишет испанская газета Pais. "Саммит в Казани представляет собой очевидный дипломатический успех для Путина, демонстрирующий, что санкции Запада не изолируют его", - говорится в публикации. Как отмечает издание, на саммите присутствовало заметное число лидеров из стран-членов объединения, а также из государств, которые потенциально могут стать партнерами БРИКС. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/putin-1979370451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979841046_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c4db06770723a2ff782cc34c6a2ef24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
СМИ назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом

Pais: саммит БРИКС в Казани показал, что санкции Запада не изолируют Россию

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Работа XVI саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом президента РФ Владимира Путина, он показал, что западные санкции не смогли изолировать Россию, пишет испанская газета Pais.
"Саммит в Казани представляет собой очевидный дипломатический успех для Путина, демонстрирующий, что санкции Запада не изолируют его", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, на саммите присутствовало заметное число лидеров из стран-членов объединения, а также из государств, которые потенциально могут стать партнерами БРИКС.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Саммит БРИКС показывает, что Россия не одинока в мире, пишет CNN
22 октября, 16:35
 
В миреРоссияВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала