https://ria.ru/20241025/briks-1980077259.html

БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков

БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024

БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков

БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству, однако не позволит предписывать участникам объединения как жить и что делать, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:37

2024-10-25T14:37

2024-10-25T14:37

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству, однако не позволит предписывать участникам объединения как жить и что делать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга. "БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации, но мы не позволим, не считаясь с нашими интересами пытаться предписывать нам, участникам объединения, расширившегося в два раза, как нам жить и что нам делать, в том числе в сфере взаимодействия по экономике, финансам и торговле", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html

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в мире, россия, казань, китай, сергей рябков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году