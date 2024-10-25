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БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024
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14:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1980077259.html
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству, однако не позволит предписывать участникам объединения как жить и что делать, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:37
2024-10-25T14:37
в мире
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сергей рябков
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству, однако не позволит предписывать участникам объединения как жить и что делать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга. "БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации, но мы не позволим, не считаясь с нашими интересами пытаться предписывать нам, участникам объединения, расширившегося в два раза, как нам жить и что нам делать, в том числе в сфере взаимодействия по экономике, финансам и торговле", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html
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в мире, россия, казань, китай, сергей рябков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Китай, Сергей Рябков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков

Рябков: БРИКС не является антизападным объединением, он открыт к сотрудничеству

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству, однако не позволит предписывать участникам объединения как жить и что делать, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.
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"БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации, но мы не позволим, не считаясь с нашими интересами пытаться предписывать нам, участникам объединения, расширившегося в два раза, как нам жить и что нам делать, в том числе в сфере взаимодействия по экономике, финансам и торговле", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреРоссияКазаньКитайСергей РябковВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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