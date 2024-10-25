https://ria.ru/20241025/briks-1980076587.html

Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС

Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:36

2024-10-25T14:36

2024-10-25T14:37

в мире

литва

габриэлюс ландсбергис

саммит брикс в казани в 2024 году

антониу гутерреш

брикс

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik Литва."Гутерреш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко", — заявил он. Глава МИД Литвы отметил, что Вильнюс не будет отговаривать Гутерреша от ухода в отставку, если тот решит сложить полномочия. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.

https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html

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