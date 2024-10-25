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Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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14:36 25.10.2024 (обновлено: 14:37 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/briks-1980076587.html
Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС
Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:36
2024-10-25T14:37
в мире
литва
габриэлюс ландсбергис
саммит брикс в казани в 2024 году
антониу гутерреш
брикс
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik Литва."Гутерреш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко", — заявил он. Глава МИД Литвы отметил, что Вильнюс не будет отговаривать Гутерреша от ухода в отставку, если тот решит сложить полномочия. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html
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в мире, литва, габриэлюс ландсбергис, саммит брикс в казани в 2024 году, антониу гутерреш, брикс
В мире, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Антониу Гутерреш, БРИКС
Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС

Глава МИД Литвы осудил генсека ООН Гутерреша из-за поездки на саммит БРИКС

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik Литва.

"Гутерреш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко", — заявил он.
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Глава МИД Литвы отметил, что Вильнюс не будет отговаривать Гутерреша от ухода в отставку, если тот решит сложить полномочия.

Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
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В миреЛитваГабриэлюс ЛандсбергисСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуАнтониу ГутеррешБРИКС
 
 
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