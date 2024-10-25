Глава МИД Литвы устроил истерику из-за одной детали на саммите БРИКС
Глава МИД Литвы осудил генсека ООН Гутерреша из-за поездки на саммит БРИКС
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерреша из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. Его слова приводит агентство Sputnik Литва.
"Гутерреш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко", — заявил он.
"Гутерреш должен признать свою неправоту и взять на себя ответственность, когда он решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, а также сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с его сообщником Лукашенко", — заявил он.
Глава МИД Литвы отметил, что Вильнюс не будет отговаривать Гутерреша от ухода в отставку, если тот решит сложить полномочия.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.