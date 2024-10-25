В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга
МИД Индонезии: БРИКС может стать клеем, который скрепит страны Глобального Юга
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга.
"Мы должны стать силой единства и солидарности среди стран Глобального Юга. Мы, развивающийся мир, можем стать движущей силой преобразующих изменений, если останемся едиными и преданными общему благу, и БРИКС может стать тем "клеем", который скрепит нас", - говорится в заявлении Сугионо, размещенном МИД Индонезии.
Ранее Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. Визит Сугионо в Россию на саммит "БРИКС плюс" в качестве специального посланника президента стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность министра иностранных дел на этой неделе. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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