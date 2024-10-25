https://ria.ru/20241025/briks-1979984052.html

В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга

В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга - РИА Новости, 25.10.2024

В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга

Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:39

2024-10-25T10:39

2024-10-25T10:39

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саммит брикс в казани в 2024 году

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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга. "Мы должны стать силой единства и солидарности среди стран Глобального Юга. Мы, развивающийся мир, можем стать движущей силой преобразующих изменений, если останемся едиными и преданными общему благу, и БРИКС может стать тем "клеем", который скрепит нас", - говорится в заявлении Сугионо, размещенном МИД Индонезии. Ранее Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. Визит Сугионо в Россию на саммит "БРИКС плюс" в качестве специального посланника президента стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность министра иностранных дел на этой неделе. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.

https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html

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Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, россия, юго-восточная азия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году