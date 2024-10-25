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В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга - РИА Новости, 25.10.2024
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10:39 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1979984052.html
В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга
В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга - РИА Новости, 25.10.2024
В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга
Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:39
2024-10-25T10:39
в мире
индонезия
россия
юго-восточная азия
брикс
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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга. "Мы должны стать силой единства и солидарности среди стран Глобального Юга. Мы, развивающийся мир, можем стать движущей силой преобразующих изменений, если останемся едиными и преданными общему благу, и БРИКС может стать тем "клеем", который скрепит нас", - говорится в заявлении Сугионо, размещенном МИД Индонезии. Ранее Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. Визит Сугионо в Россию на саммит "БРИКС плюс" в качестве специального посланника президента стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность министра иностранных дел на этой неделе. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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в мире, индонезия, россия, юго-восточная азия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индонезия, Россия, Юго-Восточная Азия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Индонезии рассказали об особой роли БРИКС для стран Глобального Юга

МИД Индонезии: БРИКС может стать клеем, который скрепит страны Глобального Юга

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Сугионо заявил, что БРИКС может стать "клеем", который скрепит страны Глобального Юга.
"Мы должны стать силой единства и солидарности среди стран Глобального Юга. Мы, развивающийся мир, можем стать движущей силой преобразующих изменений, если останемся едиными и преданными общему благу, и БРИКС может стать тем "клеем", который скрепит нас", - говорится в заявлении Сугионо, размещенном МИД Индонезии.
Ранее Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. Визит Сугионо в Россию на саммит "БРИКС плюс" в качестве специального посланника президента стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность министра иностранных дел на этой неделе. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреИндонезияРоссияЮго-Восточная АзияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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