https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад

В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад - РИА Новости, 25.10.2024

В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад

Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:20

2024-10-25T09:20

2024-10-25T13:56

в мире

россия

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад."Путин изолирован", — с иронией написал он в соцсети X. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.

https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html

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в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году