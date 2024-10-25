https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад - РИА Новости, 25.10.2024
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:20
2024-10-25T09:20
2024-10-25T13:56
в мире
россия
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад."Путин изолирован", — с иронией написал он в соцсети X. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html
https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
Журналист Хинкл фотографией Путина с саммита БРИКС высмеял Запад
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Американский журналист Джексон Хинкл фотографией
российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад.
"Путин изолирован", — с иронией написал он в соцсети X.
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.