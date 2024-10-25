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В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад - РИА Новости, 25.10.2024
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09:20 25.10.2024 (обновлено: 13:56 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад - РИА Новости, 25.10.2024
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад
Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:20
2024-10-25T13:56
в мире
россия
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад."Путин изолирован", — с иронией написал он в соцсети X. Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы. Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
https://ria.ru/20241025/putin-1979966736.html
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в мире, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В США одной фотографией Путина с саммита БРИКС высмеяли Запад

Журналист Хинкл фотографией Путина с саммита БРИКС высмеял Запад

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл фотографией российского лидера Владимира Путина с саммита БРИКС высмеял Запад.
"Путин изолирован", — с иронией написал он в соцсети X.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе указали на важную деталь в заявлении Путина
Вчера, 08:59
Ведущие мировые СМИ уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.
Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Западе выступили с призывом из-за саммита БРИКС
Вчера, 10:30
 
В миреРоссияВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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