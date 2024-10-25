https://ria.ru/20241025/bomba-1980116659.html

В здании парламента Польши искали бомбу

В здании парламента Польши искали бомбу - РИА Новости, 25.10.2024

В здании парламента Польши искали бомбу

В здании парламента Польши искали бомбу после анонимного сообщения, следует из сообщения канцелярии сейма. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:28

2024-10-25T16:28

2024-10-25T16:28

в мире

польша

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ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. В здании парламента Польши искали бомбу после анонимного сообщения, следует из сообщения канцелярии сейма. "В связи с полученной 25 октября информацией о потенциальной угрозе безопасности на территории парламент, маршалковская стража предприняла проверки и ввела предусмотренные процедуры безопасности", - говорится в сообщении. В свою очередь издание Оnet сообщает, что в канцелярию сейма поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Канцелярия же сообщила, что после проверки полученного сигнала "был восстановлен доступ к помещениям сейма по стандартным правилам".

https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html

польша

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в мире, польша