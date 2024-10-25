https://ria.ru/20241025/bomba-1980116659.html
В здании парламента Польши искали бомбу
В здании парламента Польши искали бомбу - РИА Новости, 25.10.2024
В здании парламента Польши искали бомбу
В здании парламента Польши искали бомбу после анонимного сообщения, следует из сообщения канцелярии сейма. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:28
2024-10-25T16:28
2024-10-25T16:28
в мире
польша
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ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. В здании парламента Польши искали бомбу после анонимного сообщения, следует из сообщения канцелярии сейма. "В связи с полученной 25 октября информацией о потенциальной угрозе безопасности на территории парламент, маршалковская стража предприняла проверки и ввела предусмотренные процедуры безопасности", - говорится в сообщении. В свою очередь издание Оnet сообщает, что в канцелярию сейма поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Канцелярия же сообщила, что после проверки полученного сигнала "был восстановлен доступ к помещениям сейма по стандартным правилам".
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
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в мире, польша
В здании парламента Польши искали бомбу
Канцелярия сейма: в здании парламента после анонимного сообщения искали бомбу
ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. В здании парламента Польши искали бомбу после анонимного сообщения, следует из сообщения канцелярии сейма.
"В связи с полученной 25 октября информацией о потенциальной угрозе безопасности на территории парламент, маршалковская стража предприняла проверки и ввела предусмотренные процедуры безопасности", - говорится в сообщении.
В свою очередь издание Оnet сообщает, что в канцелярию сейма поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве.
Канцелярия же сообщила, что после проверки полученного сигнала "был восстановлен доступ к помещениям сейма по стандартным правилам".