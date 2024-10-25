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Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера - РИА Новости, 25.10.2024
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05:33 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/boliviya-1979955329.html
Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера
Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера - РИА Новости, 25.10.2024
Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера
Страны группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации в статусе страны-партнера, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:33
2024-10-25T05:33
в мире
россия
боливия
казань
луис арсе
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Страны группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации в статусе страны-партнера, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе. "Наше многонациональное Государство Боливия делает фундаментальный шаг на пути к вступлению в БРИКС с получением информации о принятии от стран-членов в качестве ассоциированного государства", - написал Арсе в своем Telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. "Этот шаг представляет собой наиболее важное достижение нашей внешней политики, результаты которого будут носить многомерный характер, начиная от геополитики, культуры, экономики, финансов, торговли и многих других тем, приближая к нашим целям экономического роста, с индустриализацией и перераспределением ресурсов", - добавил Арсе. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979928454.html
https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html
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в мире, россия, боливия, казань, луис арсе, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Боливия, Казань, Луис Арсе, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера

Страны БРИКС одобрили присоединение Боливии в статусе страны-партнера

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Страны группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации в статусе страны-партнера, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе.
"Наше многонациональное Государство Боливия делает фундаментальный шаг на пути к вступлению в БРИКС с получением информации о принятии от стран-членов в качестве ассоциированного государства", - написал Арсе в своем Telegram-канале.
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Боливию интересует перспектива членства в БРИКС после партнерства
24 октября, 22:45
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения.
"Этот шаг представляет собой наиболее важное достижение нашей внешней политики, результаты которого будут носить многомерный характер, начиная от геополитики, культуры, экономики, финансов, торговли и многих других тем, приближая к нашим целям экономического роста, с индустриализацией и перераспределением ресурсов", - добавил Арсе.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и Боливии
22 октября, 09:45
 
В миреРоссияБоливияКазаньЛуис АрсеВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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