https://ria.ru/20241025/boliviya-1979955329.html

Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера

Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера - РИА Новости, 25.10.2024

Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера

Страны группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации в статусе страны-партнера, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:33

2024-10-25T05:33

2024-10-25T05:33

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владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Страны группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации в статусе страны-партнера, сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе. "Наше многонациональное Государство Боливия делает фундаментальный шаг на пути к вступлению в БРИКС с получением информации о принятии от стран-членов в качестве ассоциированного государства", - написал Арсе в своем Telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. "Этот шаг представляет собой наиболее важное достижение нашей внешней политики, результаты которого будут носить многомерный характер, начиная от геополитики, культуры, экономики, финансов, торговли и многих других тем, приближая к нашим целям экономического роста, с индустриализацией и перераспределением ресурсов", - добавил Арсе. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979928454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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