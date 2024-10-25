https://ria.ru/20241025/beyrut-1979959279.html

Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута

Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута - РИА Новости, 25.10.2024

Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута

Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после серии сильных ударов израильской авиации по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:47

2024-10-25T06:47

2024-10-25T06:47

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

бейрут

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после серии сильных ударов израильской авиации по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на пятницу израильские самолеты нанесли серии ударов по районам Шувайфат, Харет Хрейк, Сан-Терез и Бурдж аль-Бараджне. В результате бомбардировок, в районе Шувайфат недалеко от аэропорта было полностью уничтожено два многоэтажных жилых здания, на месте разгорелся сильный пожар, практически целый квартал накрыло облаком черного дыма. Еще два жилых здания полностью обрушились в районе Сан-Терез, отмечают очевидцы.

https://ria.ru/20241021/beyrut-1979212132.html

бейрут

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут