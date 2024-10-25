https://ria.ru/20241025/beyrut-1979959279.html
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута - РИА Новости, 25.10.2024
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после серии сильных ударов израильской авиации по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:47
2024-10-25T06:47
2024-10-25T06:47
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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после серии сильных ударов израильской авиации по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на пятницу израильские самолеты нанесли серии ударов по районам Шувайфат, Харет Хрейк, Сан-Терез и Бурдж аль-Бараджне. В результате бомбардировок, в районе Шувайфат недалеко от аэропорта было полностью уничтожено два многоэтажных жилых здания, на месте разгорелся сильный пожар, практически целый квартал накрыло облаком черного дыма. Еще два жилых здания полностью обрушились в районе Сан-Терез, отмечают очевидцы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута
Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после ударов ВВС Израиля
БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута после серии сильных ударов израильской авиации по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на пятницу израильские самолеты нанесли серии ударов по районам Шувайфат, Харет Хрейк, Сан-Терез и Бурдж аль-Бараджне.
В результате бомбардировок, в районе Шувайфат недалеко от аэропорта было полностью уничтожено два многоэтажных жилых здания, на месте разгорелся сильный пожар, практически целый квартал накрыло облаком черного дыма. Еще два жилых здания полностью обрушились в районе Сан-Терез, отмечают очевидцы.