https://ria.ru/20241025/benzin-1979941185.html

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года - РИА Новости, 25.10.2024

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года

Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:10

2024-10-25T02:10

2024-10-25T02:10

экономика

цены на нефть

россия

автомобилисты

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".По его мнению, цены на бензин в России в действительности незначительно связаны с динамикой нефти. Примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней."Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", — считает Скрябин.В целом, топливо может расти в цене в ответ на ажиотажный спрос, но пока этого не наблюдается."В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", — заключил экономист.

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экономика, цены на нефть, россия, автомобилисты