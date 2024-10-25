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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года - РИА Новости, 25.10.2024
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02:10 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/benzin-1979941185.html
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года - РИА Новости, 25.10.2024
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года
Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:10
2024-10-25T02:10
экономика
цены на нефть
россия
автомобилисты
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".По его мнению, цены на бензин в России в действительности незначительно связаны с динамикой нефти. Примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней."Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", — считает Скрябин.В целом, топливо может расти в цене в ответ на ажиотажный спрос, но пока этого не наблюдается."В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", — заключил экономист.
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экономика, цены на нефть, россия, автомобилисты
Экономика, Цены на нефть, Россия, Автомобилисты
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин до конца года

Аналитик Скрябин: бензин по году дорожает на уровне инфляции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции. Об этом в интервью агентству “Прайм" рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
По его мнению, цены на бензин в России в действительности незначительно связаны с динамикой нефти. Примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней.
"Поэтому снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит", — считает Скрябин.
В целом, топливо может расти в цене в ответ на ажиотажный спрос, но пока этого не наблюдается.
"В среднем, бензин по году дорожает на уровне инфляции, нет предпосылок ожидать, что текущий год будет чем-то отличаться", — заключил экономист.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАвтомобилисты
 
 
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