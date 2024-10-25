https://ria.ru/20241025/belyaev-1980074524.html
Путин назначил Беляева послом России в Швеции
Путин назначил Беляева послом России в Швеции - РИА Новости, 25.10.2024
Путин назначил Беляева послом России в Швеции
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Беляева послом России в Швеции вместо Виктора Татаринцева, соответствующие указы размещены на официальном... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:27
2024-10-25T14:27
2024-10-25T14:42
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виктор татаринцев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Беляева послом России в Швеции вместо Виктора Татаринцева, соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД России, прежде Сергей Беляев занимал пост директора Второго Европейского департамента российского внешнеполитического ведомства."Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в королевстве Швеция", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Виктора Татаринцева.
https://ria.ru/20241024/shvetsiya--1979840043.html
https://ria.ru/20240708/shvetsija-1958367316.html
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сергей беляев, швеция, россия, виктор татаринцев, владимир путин, в мире
Сергей Беляев, Швеция, Россия, Виктор Татаринцев, Владимир Путин, В мире
Путин назначил Беляева послом России в Швеции
Путин назначил Беляева послом России в Швеции вместо Татаринцева