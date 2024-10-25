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Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024
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06:07 25.10.2024 (обновлено: 08:40 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/belorussija-1979957463.html
Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии
Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024
Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии
Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:07
2024-10-25T08:40
россия
белоруссия
казань
александр лукашенко
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении. "Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС. Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979526859.html
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html
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россия, белоруссия, казань, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Белоруссия, Казань, Александр Лукашенко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии

Шпаковский: Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам

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Автомобили на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Автомобили на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении.
Прибытие Лукашенко в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС
23 октября, 12:17
"Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС.
Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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