Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии
Шпаковский: Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам
© Радио Sputnik Виктор Толочко
Автомобили на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении.
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"Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС.
Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.