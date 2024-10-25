https://ria.ru/20241025/belorussija-1979957463.html

Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии

Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024

Минск заинтересован в доступе к рынкам, заявили в Белоруссии

Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:07

2024-10-25T06:07

2024-10-25T08:40

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александр лукашенко

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении. "Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС. Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1979526859.html

https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, казань, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире