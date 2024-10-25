https://ria.ru/20241025/belgorod-1979990656.html

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом - РИА Новости, 25.10.2024

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:05

2024-10-25T11:05

2024-10-25T11:05

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в своём Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда повреждены пять частных домов, кроме того, перебита газовая труба. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины