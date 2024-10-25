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Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/belgorod-1979990656.html
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:05
2024-10-25T11:05
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в своём Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда повреждены пять частных домов, кроме того, перебита газовая труба. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в Шебекинском муниципальном округе
Последствия удара ВСУ в Шебекинском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в Шебекинском муниципальном округе
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
Глава области добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда повреждены пять частных домов, кроме того, перебита газовая труба.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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