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Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:05
2024-10-25T11:05
2024-10-25T11:05
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление", - написал Гладков в своём Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда повреждены пять частных домов, кроме того, перебита газовая труба. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом под Белгородом
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино