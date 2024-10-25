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В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей - РИА Новости, 25.10.2024
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06:25 25.10.2024 (обновлено: 11:38 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей - РИА Новости, 25.10.2024
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
В Алтайском и Пермском краях начали появляться новые пятитысячные банкноты, сообщили РИА Новости в местных отделениях Центробанка. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:25
2024-10-25T11:38
экономика
технологии
пермский край
россия
алтайский край
банкноты
банки
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БАРНАУЛ/ПЕРМЬ, 25 окт — РИА Новости. В Алтайском и Пермском краях начали появляться новые пятитысячные банкноты, сообщили РИА Новости в местных отделениях Центробанка. "В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом сто рублей, в октябре 2023 года — номиналом пять тысяч. И эти банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс", — рассказала агентству эксперт барнаульского отделения ЦБ Юлия Лужнова. Она отметила, что в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов: на лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной — достопримечательности регионов, входящих в состав округа. Так, на новой пятитысячной изображены достопримечательности Уральского федерального округа: на лицевой стороне — екатеринбургская стела "Европа — Азия", на оборотной — памятник "Сказ об Урале" в Челябинске. "Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации", — сообщили РИА Новости в местном отделении Центробанка. По словам собеседника агентства, более или менее массово новые банкноты начнут появляться в Перми с ноября-декабря. Банкам еще нужно подготовить банкоматы к работе с ними. Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении наравне с новыми еще несколько лет. "Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Обозначу, что ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном. Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения", — отметила Лужнова. Она добавила, что к 2025 году планируется поэтапно модернизировать и другие банкноты — десять, 50, 500 и тысячу рублей. Для них разработают новый дизайн и усилят защиту. Символы для обновленных банкнот отберут с учетом мнения экспертов. Дизайн утвердит Совет директоров Банка России.
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экономика, технологии, пермский край, россия, алтайский край, банкноты, банки
Экономика, Технологии, Пермский край, Россия, Алтайский край, банкноты, Банки
В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

Банкноты номиналом пять тысяч рублей появились в Алтайском и Пермском краях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы "Европа — Азия" в Екатеринбурге
Обновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы Европа — Азия в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обновленная банкнота номиналом пять тысяч рублей с изображением стелы "Европа — Азия" в Екатеринбурге. Архивное фото
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БАРНАУЛ/ПЕРМЬ, 25 окт — РИА Новости. В Алтайском и Пермском краях начали появляться новые пятитысячные банкноты, сообщили РИА Новости в местных отделениях Центробанка.
"В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом сто рублей, в октябре 2023 года — номиналом пять тысяч. И эти банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс", — рассказала агентству эксперт барнаульского отделения ЦБ Юлия Лужнова.
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Она отметила, что в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов: на лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной — достопримечательности регионов, входящих в состав округа. Так, на новой пятитысячной изображены достопримечательности Уральского федерального округа: на лицевой стороне — екатеринбургская стела "Европа — Азия", на оборотной — памятник "Сказ об Урале" в Челябинске.
"Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации", — сообщили РИА Новости в местном отделении Центробанка.
По словам собеседника агентства, более или менее массово новые банкноты начнут появляться в Перми с ноября-декабря. Банкам еще нужно подготовить банкоматы к работе с ними. Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении наравне с новыми еще несколько лет.
"Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Обозначу, что ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном. Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения", — отметила Лужнова.
Она добавила, что к 2025 году планируется поэтапно модернизировать и другие банкноты — десять, 50, 500 и тысячу рублей. Для них разработают новый дизайн и усилят защиту. Символы для обновленных банкнот отберут с учетом мнения экспертов. Дизайн утвердит Совет директоров Банка России.
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