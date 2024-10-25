https://ria.ru/20241025/banki-1980102160.html
ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности
ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности
Не все банки в России подготовились к отмене послабления норматива краткосрочной ликвидности, хотя ЦБ предупреждал об этом заранее, при этом отмена не связана... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:48
2024-10-25T15:48
2024-10-25T15:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Не все банки в России подготовились к отмене послабления норматива краткосрочной ликвидности, хотя ЦБ предупреждал об этом заранее, при этом отмена не связана со сдерживанием инфляции, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается норматива краткосрочной ликвидности и некоторой действенности этого инструмента... Сейчас идет возврат к нормальному нормативу. Мы о том, что будем возвращаться и отменять послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, объявляли загодя, но, к сожалению, не все банки подготовились к этому... Поэтому в некоторых случаях им приходится наверстывать упущенное время", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Норматив краткосрочной ликвидности - это не инструмент борьбы с инфляцией. Инструмент борьбы с инфляцией - это ключевая ставка. Тем не менее, сейчас, когда мы отменили послабление, его применение в нормальном виде может оказывать сдерживающее влияние на кредитную активность", - ответила глава регулятора.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности
Набиуллина: не все банки были готовы к отмене послабления норматива ликвидности
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Не все банки в России подготовились к отмене послабления норматива краткосрочной ликвидности, хотя ЦБ предупреждал об этом заранее, при этом отмена не связана со сдерживанием инфляции, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается норматива краткосрочной ликвидности и некоторой действенности этого инструмента... Сейчас идет возврат к нормальному нормативу. Мы о том, что будем возвращаться и отменять послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, объявляли загодя, но, к сожалению, не все банки подготовились к этому... Поэтому в некоторых случаях им приходится наверстывать упущенное время", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Норматив краткосрочной ликвидности - это не инструмент борьбы с инфляцией. Инструмент борьбы с инфляцией - это ключевая ставка. Тем не менее, сейчас, когда мы отменили послабление, его применение в нормальном виде может оказывать сдерживающее влияние на кредитную активность", - ответила глава регулятора.