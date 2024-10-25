https://ria.ru/20241025/banki-1980102160.html

ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности

ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ оценил готовность банков к отмене послабления норматива ликвидности

Не все банки в России подготовились к отмене послабления норматива краткосрочной ликвидности, хотя ЦБ предупреждал об этом заранее, при этом отмена не связана... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:48

2024-10-25T15:48

2024-10-25T15:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Не все банки в России подготовились к отмене послабления норматива краткосрочной ликвидности, хотя ЦБ предупреждал об этом заранее, при этом отмена не связана со сдерживанием инфляции, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается норматива краткосрочной ликвидности и некоторой действенности этого инструмента... Сейчас идет возврат к нормальному нормативу. Мы о том, что будем возвращаться и отменять послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, объявляли загодя, но, к сожалению, не все банки подготовились к этому... Поэтому в некоторых случаях им приходится наверстывать упущенное время", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Норматив краткосрочной ликвидности - это не инструмент борьбы с инфляцией. Инструмент борьбы с инфляцией - это ключевая ставка. Тем не менее, сейчас, когда мы отменили послабление, его применение в нормальном виде может оказывать сдерживающее влияние на кредитную активность", - ответила глава регулятора.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина