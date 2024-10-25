https://ria.ru/20241025/b-52-1979957689.html

"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52

"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52 - РИА Новости, 25.10.2024

"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52

Надежда американских ВВС — легендарный бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию. Самолет оснастят передовыми технологиями, включая... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:37

2024-10-25T06:37

2024-10-25T06:37

сша

b-52

в мире

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда американских ВВС — легендарный бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию. Самолет оснастят передовыми технологиями, включая новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, адаптированную из F-15 и F/A-18. Однако обновленная модель — B-52J достигнет эксплуатационной готовности не ранее 2033 года, пишет National Interest. "Модернизированный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет и оставаясь флагманом американской авиации", — отмечается в статье.Возраст бомбардировщика B-52 составляет более семи десятка лет. Впервые он поступил на службу ВВС США в начале холодной войны. Компания Boeing получила контракт на создание бомбардировщика и оснастила его непревзойденными на тот момент технологиями. Самолет разработали для выполнения непосредственной авиационной поддержки, наступательных противовоздушных и морских операций, стратегических наступательных и многих других специальных задач."Несмотря на то, что платформа стареет, Военно-воздушные силы (США — Прим. ред.) пока не готовы отправлять его на пенсию", — добавили в статье.Ранее СМИ сообщили о планах США усовершенствовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortresses, заменив двигатели и радары, стоимость модернизации может составить не менее 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979926839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, b-52, в мире