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"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52 - РИА Новости, 25.10.2024
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06:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/b-52-1979957689.html
"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52
"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52 - РИА Новости, 25.10.2024
"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52
Надежда американских ВВС — легендарный бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию. Самолет оснастят передовыми технологиями, включая... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:37
2024-10-25T06:37
сша
b-52
в мире
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда американских ВВС — легендарный бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию. Самолет оснастят передовыми технологиями, включая новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, адаптированную из F-15 и F/A-18. Однако обновленная модель — B-52J достигнет эксплуатационной готовности не ранее 2033 года, пишет National Interest. "Модернизированный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет и оставаясь флагманом американской авиации", — отмечается в статье.Возраст бомбардировщика B-52 составляет более семи десятка лет. Впервые он поступил на службу ВВС США в начале холодной войны. Компания Boeing получила контракт на создание бомбардировщика и оснастила его непревзойденными на тот момент технологиями. Самолет разработали для выполнения непосредственной авиационной поддержки, наступательных противовоздушных и морских операций, стратегических наступательных и многих других специальных задач."Несмотря на то, что платформа стареет, Военно-воздушные силы (США — Прим. ред.) пока не готовы отправлять его на пенсию", — добавили в статье.Ранее СМИ сообщили о планах США усовершенствовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortresses, заменив двигатели и радары, стоимость модернизации может составить не менее 15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html
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сша, b-52, в мире
США, B-52, В мире
"Десятки лет". В США назвали неутешительную дату оснащения ВВС новым B-52

NI: обновленная версия бомбардировщика B-52 выйдет не раньше 2033 года

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда американских ВВС — легендарный бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию. Самолет оснастят передовыми технологиями, включая новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, адаптированную из F-15 и F/A-18. Однако обновленная модель — B-52J достигнет эксплуатационной готовности не ранее 2033 года, пишет National Interest.
"Модернизированный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет и оставаясь флагманом американской авиации", — отмечается в статье.
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Возраст бомбардировщика B-52 составляет более семи десятка лет. Впервые он поступил на службу ВВС США в начале холодной войны. Компания Boeing получила контракт на создание бомбардировщика и оснастила его непревзойденными на тот момент технологиями. Самолет разработали для выполнения непосредственной авиационной поддержки, наступательных противовоздушных и морских операций, стратегических наступательных и многих других специальных задач.
"Несмотря на то, что платформа стареет, Военно-воздушные силы (США — Прим. ред.) пока не готовы отправлять его на пенсию", — добавили в статье.
Ранее СМИ сообщили о планах США усовершенствовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortresses, заменив двигатели и радары, стоимость модернизации может составить не менее 15 миллиардов долларов.
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