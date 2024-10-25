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На трассе в Воронежской области загорелся автобус

На трассе в Воронежской области загорелся автобус - РИА Новости, 25.10.2024

На трассе в Воронежской области загорелся автобус

Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:37

2024-10-25T14:37

2024-10-25T14:37

происшествия

воронежская область

россия

богучарский район

дтп

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России по Воронежской области. Возгорание автобуса Volvo произошло в пятницу, в 10.20 мск в Богучарском районе Воронежской области на 775 км автодороги М-4 "Дон". "В 10.20 час. на 775 км автодороги М 4 "Дон" в Богучарском районе произошло самовозгорание автобуса "Вольво", двигавшегося в сторону юга. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В автобусе пассажиров не было", - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Правоохранители добавили, что движение по трассе ограничено до полной ликвидации пожара.

https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html

воронежская область

россия

богучарский район

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происшествия, воронежская область, россия, богучарский район, дтп