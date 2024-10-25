Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Воронежской области загорелся автобус - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/avtobus-1980077000.html
На трассе в Воронежской области загорелся автобус
На трассе в Воронежской области загорелся автобус - РИА Новости, 25.10.2024
На трассе в Воронежской области загорелся автобус
Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:37
2024-10-25T14:37
происшествия
воронежская область
россия
богучарский район
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980076083_0:0:2527:1421_1920x0_80_0_0_ac1afbac186fb1e86480e73586e7e34c.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России по Воронежской области. Возгорание автобуса Volvo произошло в пятницу, в 10.20 мск в Богучарском районе Воронежской области на 775 км автодороги М-4 "Дон". "В 10.20 час. на 775 км автодороги М 4 "Дон" в Богучарском районе произошло самовозгорание автобуса "Вольво", двигавшегося в сторону юга. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В автобусе пассажиров не было", - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Правоохранители добавили, что движение по трассе ограничено до полной ликвидации пожара.
https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html
воронежская область
россия
богучарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980076083_315:0:2210:1421_1920x0_80_0_0_683c86c9c26fec94fc6bef906ced0fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, россия, богучарский район, дтп
Происшествия, Воронежская область, Россия, Богучарский район, ДТП
На трассе в Воронежской области загорелся автобус

МВД: самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" под Воронежем

© ГУ МВД России по Воронежской областиАвтобус Volvo загорелся на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Кадр видео
Автобус Volvo загорелся на трассе М-4 Дон в Воронежской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© ГУ МВД России по Воронежской области
Автобус Volvo загорелся на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России по Воронежской области.
Возгорание автобуса Volvo произошло в пятницу, в 10.20 мск в Богучарском районе Воронежской области на 775 км автодороги М-4 "Дон".
"В 10.20 час. на 775 км автодороги М 4 "Дон" в Богучарском районе произошло самовозгорание автобуса "Вольво", двигавшегося в сторону юга. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В автобусе пассажиров не было", - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Правоохранители добавили, что движение по трассе ограничено до полной ликвидации пожара.
Момент столкновения грузового автомобиля и автобуса ПАЗ 32054 в Воронежской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек
29 июля, 13:42
 
ПроисшествияВоронежская областьРоссияБогучарский районДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала