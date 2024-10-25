https://ria.ru/20241025/avtobus-1980077000.html
На трассе в Воронежской области загорелся автобус
На трассе в Воронежской области загорелся автобус - РИА Новости, 25.10.2024
На трассе в Воронежской области загорелся автобус
Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:37
2024-10-25T14:37
2024-10-25T14:37
происшествия
воронежская область
россия
богучарский район
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980076083_0:0:2527:1421_1920x0_80_0_0_ac1afbac186fb1e86480e73586e7e34c.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, предварительно пострадавших нет, сообщили в в Telegram-канале ГУ МВД России по Воронежской области. Возгорание автобуса Volvo произошло в пятницу, в 10.20 мск в Богучарском районе Воронежской области на 775 км автодороги М-4 "Дон". "В 10.20 час. на 775 км автодороги М 4 "Дон" в Богучарском районе произошло самовозгорание автобуса "Вольво", двигавшегося в сторону юга. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В автобусе пассажиров не было", - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Правоохранители добавили, что движение по трассе ограничено до полной ликвидации пожара.
https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html
воронежская область
россия
богучарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980076083_315:0:2210:1421_1920x0_80_0_0_683c86c9c26fec94fc6bef906ced0fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, богучарский район, дтп
Происшествия, Воронежская область, Россия, Богучарский район, ДТП
На трассе в Воронежской области загорелся автобус
МВД: самовозгорание автобуса Volvo произошло на трассе М-4 "Дон" под Воронежем