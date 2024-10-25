https://ria.ru/20241025/ashan-1980058316.html

Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство

Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство - РИА Новости, 25.10.2024

Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

экономика

россия

дмитрий песков

ашан

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. "Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или в пресс-службу правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в правительство заявка со стороны "Ашана" о продаже бизнеса в РФ и известно ли что-то об этом в Кремле.

https://ria.ru/20241024/auchan-1979827543.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, ашан