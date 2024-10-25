Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ashan-1980058316.html
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство - РИА Новости, 25.10.2024
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
экономика
россия
дмитрий песков
ашан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129333/19/1293331960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0f3eaba2a7ad6830cfc99b8657608a8.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. "Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или в пресс-службу правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в правительство заявка со стороны "Ашана" о продаже бизнеса в РФ и известно ли что-то об этом в Кремле.
https://ria.ru/20241024/auchan-1979827543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129333/19/1293331960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47189803199581de60db61ed24cfb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, ашан
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Ашан
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство

Песков переадресовал в правительство вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВход в гипермаркет "Ашан"
Вход в гипермаркет Ашан - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вход в гипермаркет "Ашан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ.
Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ.
"Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или в пресс-службу правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в правительство заявка со стороны "Ашана" о продаже бизнеса в РФ и известно ли что-то об этом в Кремле.
Продуктовые тележки в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России
24 октября, 15:23
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковАшан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала