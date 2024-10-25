https://ria.ru/20241025/ashan-1980058316.html
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство - РИА Новости, 25.10.2024
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
экономика
россия
дмитрий песков
ашан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ. Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. "Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или в пресс-службу правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в правительство заявка со стороны "Ашана" о продаже бизнеса в РФ и известно ли что-то об этом в Кремле.
https://ria.ru/20241024/auchan-1979827543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, ашан
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Ашан
Песков переадресовал вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в правительство
Песков переадресовал в правительство вопрос о продаже "Ашаном" бизнеса в России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о якобы продаже "Ашаном" своего бизнеса в РФ.
Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ.
"Вы же можете позвонить в правительство и спросить, мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или в пресс-службу правительства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в правительство заявка со стороны "Ашана" о продаже бизнеса в РФ и известно ли что-то об этом в Кремле.