https://ria.ru/20241025/asean-1980072992.html

В Мьянме прошла 42-я конференция АСЕАНПОЛа

В Мьянме прошла 42-я конференция АСЕАНПОЛа - РИА Новости, 25.10.2024

В Мьянме прошла 42-я конференция АСЕАНПОЛа

В столице Мьянмы Нейпьидо состоялась двухдневная 42-я конференция АСЕАНПОЛа, ежегодная встреча руководителей органов правопорядка стран-членов Ассоциации... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

2024-10-25T15:09

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таиланд

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интерпол

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БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости. В столице Мьянмы Нейпьидо состоялась двухдневная 42-я конференция АСЕАНПОЛа, ежегодная встреча руководителей органов правопорядка стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и представителей служб полиции ее диалоговых партнеров, в том числе России, Китая и Австралии, сообщает в пятницу мьянманское издание Global New Light of Myanmar. "Конференция АСЕАНПОЛа проходила в Нейпьидо с участием руководителей и представителей полицейских ведомств стран АСЕАН, диалоговых партнеров – России, Китая и Австралии, Секретариата АСЕАН и Интерпола. В качестве наблюдателей участвовали представители Восточного Тимора, Международного комитета Красного креста и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении. Газета также сообщает, что Интерпол на конференции представлял президент международной полицейской организации генерал-майор Ахмед Насер Аль-Раиси. На двух сессиях конференции обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, контрабандой оружия, торговлей людьми, преступлениями против дикой природы, морским мошенничеством, коммерческими преступлениями, банковскими правонарушениями и мошенничеством с кредитными картами, киберпреступностью, изготовлением и использованием поддельных проездных документов и транснациональным мошенничеством. На третьей сессии обсуждалась системы баз данных (e-ADS), вопросы взаимной поддержки стран в уголовных делах, обучение полицейских сил АСЕАН и создание сети судебной экспертизы ASEANPOL, говорится в сообщении. На полях конференции прошла также отдельная встреча представителей Мьянмы, Индонезии, Лаоса и Таиланда, посвященная укреплению и развитию четырехстороннего сотрудничества полицейских служб этих стран, сообщает газета. Помимо основных мероприятий во время конференции состоялись также спортивные состязания, в том числе товарищеский матч по футболу между полицейскими командами Мьянмы и Таиланда. Утром второго дня конференции ее участников принял глава Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, подчеркнувший в своей речи, обращенной к присутствующим представителям полицейских органов стран АСЕАН, важность сотрудничества полицейских служб регионального блока в деле искоренения международной преступности, сообщает издание. На церемонии закрытия конференции Мьянма, председательствующая в АСЕАНПОЛ в 2024 году, официально передала председательство Таиланду на 2025 год в рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241014/asean-1977931938.html

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мьянма

таиланд

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в мире, мьянма, таиланд, нейпьидо, мин аун хлайн, интерпол