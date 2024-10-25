https://ria.ru/20241025/arest-1980154644.html

Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали

Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали - РИА Новости, 25.10.2024

Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали

Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области арестовали до 24 декабря, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:22

2024-10-25T18:22

2024-10-25T18:30

следственный комитет россии (ск рф)

коркино

происшествия

челябинская область

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области арестовали до 24 декабря, сообщает СУСК по региону."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - говорится в сообщении.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. В пятницу подростка арестовали на два месяца.Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявляли власти Челябинской области.Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.В СК также отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".

https://ria.ru/20241024/moskva-1979928948.html

https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html

коркино

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф), коркино, происшествия, челябинская область, убийство женщины-таксиста в коркино