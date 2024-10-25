https://ria.ru/20241025/arest-1980154644.html
Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали
Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали - РИА Новости, 25.10.2024
Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали
Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области арестовали до 24 декабря, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:22
2024-10-25T18:22
2024-10-25T18:30
следственный комитет россии (ск рф)
коркино
происшествия
челябинская область
убийство женщины-таксиста в коркино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области арестовали до 24 декабря, сообщает СУСК по региону."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - говорится в сообщении.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. В пятницу подростка арестовали на два месяца.Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявляли власти Челябинской области.Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.В СК также отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241024/moskva-1979928948.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
коркино
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), коркино, происшествия, челябинская область, убийство женщины-таксиста в коркино
Следственный комитет России (СК РФ), Коркино, Происшествия, Челябинская область, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали
СК РФ: обвиняемого в покушении на убийство двух мужчин в Коркино арестовали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости.
Обвиняемого в покушении
на убийство двух мужчин в Коркино Челябинской области арестовали до 24 декабря, сообщает СУСК по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - говорится в сообщении.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК
, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. В пятницу подростка арестовали на два месяца.
Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявляли власти Челябинской области.
Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В СК также отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".