https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html

В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота

В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота - РИА Новости, 26.10.2024

В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота

Полиция совместно с УФСБ России задержали в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота на сумму более 14,5 миллиона рублей и весом более двух... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-25T06:50

2024-10-25T06:50

2024-10-26T00:27

происшествия

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ростовская область

красноярский край

ирина волк

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция совместно с УФСБ России задержали в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота на сумму более 14,5 миллиона рублей и весом более двух килограмм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Задержаны пять подозреваемых. <...> Исследования подтвердили, что изъятое является природным золотом общим весом более 1,4 килограмма и стоимостью свыше 9,8 миллиона рублей. <...> На следующий день полицейские выявили еще двух старателей, присвоивших драгметалл. <...> Вес изъятого — более 700 граммов, стоимость — порядка 4,8 миллиона рублей", — написала она. Предварительно установлено, что двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края работали на вахте на одном из приисков Оймяконского района Республики Саха (Якутия). Во время добычи они похитили природное золото и спрятали его в тайнике, а после вахты злоумышленники и их знакомый вернулись к тайнику и забрали украденное, чтобы вывезти и продать. Волк отметила, что подозреваемых задержали сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили внедорожник одного из мужчин и обнаружили в салоне сверток, наполненный грунтом с частицами металла желтого цвета, который оказался природным золотом. На следующий день задержали жителей Республики Башкортостан, которые пытались вывезти с места добычи самородное золото. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — добавила официальный представитель МВД России.

https://ria.ru/20230223/zoloto-1853987608.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html

россия

ростовская область

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростовская область, красноярский край, ирина волк