https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота - РИА Новости, 26.10.2024
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота
Полиция совместно с УФСБ России задержали в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота на сумму более 14,5 миллиона рублей и весом более двух... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-25T06:50
2024-10-25T06:50
2024-10-26T00:27
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция совместно с УФСБ России задержали в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота на сумму более 14,5 миллиона рублей и весом более двух килограмм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Задержаны пять подозреваемых. <...> Исследования подтвердили, что изъятое является природным золотом общим весом более 1,4 килограмма и стоимостью свыше 9,8 миллиона рублей. <...> На следующий день полицейские выявили еще двух старателей, присвоивших драгметалл. <...> Вес изъятого — более 700 граммов, стоимость — порядка 4,8 миллиона рублей", — написала она. Предварительно установлено, что двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края работали на вахте на одном из приисков Оймяконского района Республики Саха (Якутия). Во время добычи они похитили природное золото и спрятали его в тайнике, а после вахты злоумышленники и их знакомый вернулись к тайнику и забрали украденное, чтобы вывезти и продать. Волк отметила, что подозреваемых задержали сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили внедорожник одного из мужчин и обнаружили в салоне сверток, наполненный грунтом с частицами металла желтого цвета, который оказался природным золотом. На следующий день задержали жителей Республики Башкортостан, которые пытались вывезти с места добычи самородное золото. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — добавила официальный представитель МВД России.
https://ria.ru/20230223/zoloto-1853987608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, ростовская область, красноярский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Ростовская область, Красноярский край, Ирина Волк
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже золота на 14,5 миллиона рублей
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция совместно с УФСБ России задержали в Якутии пятерых подозреваемых в краже природного золота на сумму более 14,5 миллиона рублей и весом более двух килограмм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Задержаны пять подозреваемых. <...> Исследования подтвердили, что изъятое является природным золотом общим весом более 1,4 килограмма и стоимостью свыше 9,8 миллиона рублей. <...> На следующий день полицейские выявили еще двух старателей, присвоивших драгметалл. <...> Вес изъятого — более 700 граммов, стоимость — порядка 4,8 миллиона рублей", — написала она.
Предварительно установлено, что двое приезжих из Ростовской области
и Красноярского края
работали на вахте на одном из приисков Оймяконского района Республики Саха (Якутия). Во время добычи они похитили природное золото и спрятали его в тайнике, а после вахты злоумышленники и их знакомый вернулись к тайнику и забрали украденное, чтобы вывезти и продать.
Волк отметила, что подозреваемых задержали сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили внедорожник одного из мужчин и обнаружили в салоне сверток, наполненный грунтом с частицами металла желтого цвета, который оказался природным золотом. На следующий день задержали жителей Республики Башкортостан
, которые пытались вывезти с места добычи самородное золото.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — добавила официальный представитель МВД России.