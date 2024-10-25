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В Госдуме раскрыли опасность устного договора аренды квартиры - РИА Новости, 25.10.2024
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02:20 25.10.2024 (обновлено: 02:49 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/arenda-1979943859.html
В Госдуме раскрыли опасность устного договора аренды квартиры
В Госдуме раскрыли опасность устного договора аренды квартиры - РИА Новости, 25.10.2024
В Госдуме раскрыли опасность устного договора аренды квартиры
Заключая устный договор при сдаче квартиры, арендодатель рискует, что арендатор перестанет за нее платить, для жильцов же риск состоит в возможности завышения... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:20
2024-10-25T02:49
общество
жилье
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заключая устный договор при сдаче квартиры, арендодатель рискует, что арендатор перестанет за нее платить, для жильцов же риск состоит в возможности завышения суммы аренды собственником, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Основной риск такого устного договора в неопределенности срока проживания в вашей квартире жильцов, пусть даже они знакомые или дальние родственники. Нередко при отсутствии договора жильцы прекращают платить аренду, фактически продолжая проживать. Собственник может несколько месяцев подряд слушать обещания об оплате, не имея возможности заселить новых жильцов. В этом случае у собственника будут минимальные шансы своей юридической защиты", - сказал Гаврилов. По его словам, для самих жильцов такой устный договор тоже риск, поскольку хозяин квартиры может в любой момент сильно поднять цену за квартиру или может в любой момент выселить проживающего, например, если стороны договорились об одной сумме, а через месяц собственник устанавливает жильцу условие: либо платить больше, либо съезжать. "Договор найма жилого помещения (как принято говорить "аренда квартиры"), по которому сдаётся квартира другому лицу, заключается в письменной форме, но интересно, что гражданское законодательство не говорит нам о том, что устная форма такой сделки влечёт её недействительность. Следовательно, договор сдачи квартиры в наем, заключенный устно, также признается действительным. Однако в этом случае при возникновении спора необходимо будет доказать факт заключения договора или достигнутых договоренностей. Подтверждением здесь могут быть письменные и другие доказательства, например, расписки в получении платы за жилье. Использовать свидетельские показания стороны не вправе", - рассказал депутат. Парламентарий отметил, что на практике часто заключаются договоры с условиями о внесении нанимателем обеспечительного платежа, который по окончании срока договора возвращается хозяином нанимателю, но это возможно только в случае, если наниматель надлежащим образом исполнял определенные условия договора, когда он вернул имущество в состоянии не худшем, чем при подписании договора, с учетом его естественного износа, своевременно оплачивал телефонные переговоры и коммунальные услуги и так далее. "Однако в случае, если квартира сдаётся на словах, при отсутствии договора у вас могут возникнуть проблемы с возвратом суммы залога при выезде из квартиры - тот, кто сдаёт квартиру может не отдавать его по надуманным причинам. Ещё вполне может появиться супруг собственника или сам собственник, который не давал согласия на аренду квартиры (если наймодатель и собственник разные люди либо второй — совладелец), и попросить нанимателя с вещами на выход", - сообщил Гаврилов.
https://ria.ru/20240527/arenda-1948513077.html
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общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Жилье, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме раскрыли опасность устного договора аренды квартиры

Депутат Гаврилов: устный договор при сдаче квартиры опасен для жильцов

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заключая устный договор при сдаче квартиры, арендодатель рискует, что арендатор перестанет за нее платить, для жильцов же риск состоит в возможности завышения суммы аренды собственником, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Основной риск такого устного договора в неопределенности срока проживания в вашей квартире жильцов, пусть даже они знакомые или дальние родственники. Нередко при отсутствии договора жильцы прекращают платить аренду, фактически продолжая проживать. Собственник может несколько месяцев подряд слушать обещания об оплате, не имея возможности заселить новых жильцов. В этом случае у собственника будут минимальные шансы своей юридической защиты", - сказал Гаврилов.
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По его словам, для самих жильцов такой устный договор тоже риск, поскольку хозяин квартиры может в любой момент сильно поднять цену за квартиру или может в любой момент выселить проживающего, например, если стороны договорились об одной сумме, а через месяц собственник устанавливает жильцу условие: либо платить больше, либо съезжать.
"Договор найма жилого помещения (как принято говорить "аренда квартиры"), по которому сдаётся квартира другому лицу, заключается в письменной форме, но интересно, что гражданское законодательство не говорит нам о том, что устная форма такой сделки влечёт её недействительность. Следовательно, договор сдачи квартиры в наем, заключенный устно, также признается действительным. Однако в этом случае при возникновении спора необходимо будет доказать факт заключения договора или достигнутых договоренностей. Подтверждением здесь могут быть письменные и другие доказательства, например, расписки в получении платы за жилье. Использовать свидетельские показания стороны не вправе", - рассказал депутат.
Парламентарий отметил, что на практике часто заключаются договоры с условиями о внесении нанимателем обеспечительного платежа, который по окончании срока договора возвращается хозяином нанимателю, но это возможно только в случае, если наниматель надлежащим образом исполнял определенные условия договора, когда он вернул имущество в состоянии не худшем, чем при подписании договора, с учетом его естественного износа, своевременно оплачивал телефонные переговоры и коммунальные услуги и так далее.
"Однако в случае, если квартира сдаётся на словах, при отсутствии договора у вас могут возникнуть проблемы с возвратом суммы залога при выезде из квартиры - тот, кто сдаёт квартиру может не отдавать его по надуманным причинам. Ещё вполне может появиться супруг собственника или сам собственник, который не давал согласия на аренду квартиры (если наймодатель и собственник разные люди либо второй — совладелец), и попросить нанимателя с вещами на выход", - сообщил Гаврилов.
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ОбществоЖильеСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
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