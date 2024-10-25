https://ria.ru/20241025/alimenty--1980154024.html
Минюст предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении
Минюст предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении - РИА Новости, 25.10.2024
Минюст предложил платить алименты до 23 лет при обучении на очном отделении
Министерство юстиции предложило выплачивать алименты совершеннолетним россиянам вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении, следует из... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:18
2024-10-25T18:18
2024-10-25T20:14
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство юстиции предложило выплачивать алименты совершеннолетним россиянам вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении, следует из законопроекта на портале проектов нормативных правовых актов."Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ. В связи с этим предусматривается возможность получения алиментов до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации", — говорится в пояснении на сайте ведомства.При этом отмечается, что совершеннолетние, закончившие школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если они не достигли 19 лет.Кроме того, законопроект предлагает ввести административную ответственность за отказ осуществлять выплаты без уважительной причины и уголовную, если родители не платят алименты в течение двух и более месяцев подряд после того, как подверглись административному наказанию.Принятие документа предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс и федеральный закон "Об исполнительном производстве".
https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Министерство юстиции предложило выплачивать алименты совершеннолетним россиянам вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении, следует из законопроекта на портале
проектов нормативных правовых актов.
"Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ. В связи с этим предусматривается возможность получения алиментов до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации", — говорится в пояснении на сайте ведомства.
При этом отмечается, что совершеннолетние, закончившие школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если они не достигли 19 лет.
Кроме того, законопроект предлагает ввести административную ответственность за отказ осуществлять выплаты без уважительной причины и уголовную, если родители не платят алименты в течение двух и более месяцев подряд после того, как подверглись административному наказанию.
Принятие документа предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс и федеральный закон "Об исполнительном производстве".