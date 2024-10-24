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Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях

Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях - РИА Новости, 24.10.2024

Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях

Задавшая вопрос российскому президенту Владимиру Путину медиадиректор африканского телеканала For You Media Сике Думбе из Камеруна заявила РИА Новости, что была РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:57

2024-10-24T20:57

2024-10-24T21:06

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брикс

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Задавшая вопрос российскому президенту Владимиру Путину медиадиректор африканского телеканала For You Media Сике Думбе из Камеруна заявила РИА Новости, что была удивлена такой возможности, а ее вопрос не был подготовлен заранее. "Мой вопрос не был подготовлен. Я была реально удивлена, потому что не думала, что меня выберут для вопроса президенту", - рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Пресс-конференция Путина стала одним из заключительных мероприятий казанского саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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в мире, россия, бразилия, индия, брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году