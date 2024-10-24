Рейтинг@Mail.ru
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 24.10.2024 (обновлено: 21:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/zhurnalistka-1979918177.html
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях - РИА Новости, 24.10.2024
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях
Задавшая вопрос российскому президенту Владимиру Путину медиадиректор африканского телеканала For You Media Сике Думбе из Камеруна заявила РИА Новости, что была РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:57
2024-10-24T21:06
в мире
россия
бразилия
индия
брикс
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979919177_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_83d4bfe659e06024030f48e67000a375.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Задавшая вопрос российскому президенту Владимиру Путину медиадиректор африканского телеканала For You Media Сике Думбе из Камеруна заявила РИА Новости, что была удивлена такой возможности, а ее вопрос не был подготовлен заранее. "Мой вопрос не был подготовлен. Я была реально удивлена, потому что не думала, что меня выберут для вопроса президенту", - рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Пресс-конференция Путина стала одним из заключительных мероприятий казанского саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
россия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979919177_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_25e278a90028d7a755ba16197218fd78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, индия, брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Бразилия, Индия, БРИКС, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Задавшая вопрос Путину камерунская журналистка рассказала о впечатлениях

Камерунская журналистка заявила, что не ожидала, что сможет задать вопрос Путину

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЖурналистка Сике Думбе задает вопрос во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 24 октября 2024
Журналистка Сике Думбе задает вопрос во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 24 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Журналистка Сике Думбе задает вопрос во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 24 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Задавшая вопрос российскому президенту Владимиру Путину медиадиректор африканского телеканала For You Media Сике Думбе из Камеруна заявила РИА Новости, что была удивлена такой возможности, а ее вопрос не был подготовлен заранее.
"Мой вопрос не был подготовлен. Я была реально удивлена, потому что не думала, что меня выберут для вопроса президенту", - рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
Пресс-конференция Путина стала одним из заключительных мероприятий казанского саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
"Большой семерке" и не снилось. Как проходит саммит БРИКС в Казани
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

Работа форума, XVI саммит БРИКС

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

На церемонии встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, в аэропорту Казани

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

Концерт солистов БРИКС в Казани

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

Работа форума, XVI саммит БРИКС

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15

В Казани продолжается XVI саммит БРИКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 15

Сегодня лидеры стран — участниц объединения провели встречи в узком и расширенном составах, а также приняли совместную декларацию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 15

На фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 15

Главными темами дискуссии стали углубление финансового взаимодействия и дальнейшее расширение организации.

Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции многосторонности, учитывать мнение стран Глобального Юга. А Моди подтвердил готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 15

Как отметил Владимир Путин, доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран "Группы семи".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 15

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 15

Для дальнейшего развития объединения у России есть ряд предложений. Среди них: создание инвестиционной площадки БРИКС, открытие зерновой биржи и отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 15

Российский лидер в среду также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 15

Еще Путин встретился с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

Во время беседы президент России почеркнул, что отношения двух стран продолжают укрепляться: Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: встреча Мадуро в казанском аэропорту.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 15

На фото: церемония встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 15

В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

На фото: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня стало известно, что белорусский лидер намерен баллотироваться на новый срок.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 15

Накануне вечером главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт в рамках неформальной вечерней программы на саммите в Казани, на котором исполнили "Калинку" и композицию "Течет река Волга". Торжественный концерт прошел в здании Казанской ратуши.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
14 из 15

На финальный день саммита, 24 октября, запланированы заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Это комплексный механизм взаимодействия с географически и идейно близкими странами. После всех мероприятий в Казани президент России даст заключительную пресс-конференцию.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
В миреРоссияБразилияИндияБРИКСВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала