https://ria.ru/20241024/zelenskiy-1979917979.html

Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань

Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань - РИА Новости, 24.10.2024

Зеленский нахамил в адрес ООН после визита Гутерреша в Казань

Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря Антониу Гутерреша в Казань на саммит БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:54

2024-10-24T20:54

2024-10-24T23:20

в мире

украина

антониу гутерреш

владимир зеленский

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря Антониу Гутерреша в Казань на саммит БРИКС. Ранее Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС. Украинские СМИ активно обсуждали кадры встречи Гутерреша в аэропорту Казани, где его угостили русским караваем и татарским чак-чаком. "В день Объединенных наций (24 октября отмечается день ООН - ред.) важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее украинский МИД обиделся на Гутерреша, который принял участие в саммите БРИКС в Казани, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерреша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН". Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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в мире, украина, антониу гутерреш, владимир зеленский, оон, саммит брикс в казани в 2024 году