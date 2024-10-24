https://ria.ru/20241024/yuar-1979770709.html

Глава ЮАР обратился к СБ ООН

Глава ЮАР обратился к СБ ООН - РИА Новости, 24.10.2024

Глава ЮАР обратился к СБ ООН

ЮАР призывает СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:14

2024-10-24T12:14

2024-10-24T12:14

в мире

юар

судан

сахель

сирил рамафоса

брикс

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. ЮАР призывает СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Призываем СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов", - заявил Рамафоса, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". В частности, отметил Рамафоса, мир "забыл" о конфликте в Судане и ряде других конфликтов в регионе Сахеля в Африке. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241024/oon-1979751160.html

юар

судан

сахель

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