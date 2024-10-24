https://ria.ru/20241024/yuar-1979770709.html
Глава ЮАР обратился к СБ ООН
Глава ЮАР обратился к СБ ООН - РИА Новости, 24.10.2024
Глава ЮАР обратился к СБ ООН
ЮАР призывает СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:14
2024-10-24T12:14
2024-10-24T12:14
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судан
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сирил рамафоса
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. ЮАР призывает СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Призываем СБ ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов", - заявил Рамафоса, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". В частности, отметил Рамафоса, мир "забыл" о конфликте в Судане и ряде других конфликтов в регионе Сахеля в Африке. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241024/oon-1979751160.html
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в мире, юар, судан, сахель , сирил рамафоса, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ЮАР, Судан, Сахель , Сирил Рамафоса, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава ЮАР обратился к СБ ООН
Глава ЮАР Рамафоса призвал СБ ООН заняться решением разрастающихся конфликтов