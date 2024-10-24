Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
18:58 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/vystavka-1979892292.html
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО - РИА Новости, 24.10.2024
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО
В Майкопе открылась выставка натовской военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:58
2024-10-24T18:58
республика адыгея
мурат кумпилов
андрей кутепов
владимир кочетков
совет федерации рф
южный военный округ
майкоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979889641_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_d354783762867f3b9526a343af5eac6d.jpg
МАЙКОП, 24 окт – РИА Новости. В Майкопе открылась выставка натовской военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и сенаторами – членами комитета, а также врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым – посетил открытие выставки трофейной техники, захваченной военнослужащими ЮВО в зоне специальной военной операции", – говорится в сообщении. Выставка в четверг открылась на главной площади Майкопа. Она будет работать до конца недели. На ней представлены немецкая боевая машина "Мардер", шведская БМП Sv90, украинский танк "Булат", британский БТР Spartan, американская БМП М2 "Бредли" и другая бронетехника, а также образцы стрелкового вооружения, и различные виды беспилотников, взятые в качестве трофеев на поле боя. "Эта выставка – зримое подтверждение доблести наших воинов, их мужества и героизма. Наши ребята каждый день совершают подвиги на передовой, уверенно противостоят натовской военной машине, развенчивая мифы об их неуязвимой технике. Нам есть, чем ответить. История уже не раз доказывала силу и несгибаемость многонационального народа России", – прокомментировал экспозицию Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html
https://ria.ru/20241023/adygeya-1979629722.html
майкоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979889641_25:0:665:480_1920x0_80_0_0_ac882a92ddcf05fef430dbdfc4fcb2ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, андрей кутепов, владимир кочетков, совет федерации рф, южный военный округ, майкоп
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Андрей Кутепов, Владимир Кочетков, Совет Федерации РФ, Южный военный округ, Майкоп

В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО

© Фото : Правительство Республики АдыгеяВ Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея
В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МАЙКОП, 24 окт – РИА Новости. В Майкопе открылась выставка натовской военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и сенаторами – членами комитета, а также врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым – посетил открытие выставки трофейной техники, захваченной военнослужащими ЮВО в зоне специальной военной операции", – говорится в сообщении.
В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Адыгее газифицировали самый отдаленный горный поселок Гузерипль
15 октября, 18:32
Выставка в четверг открылась на главной площади Майкопа. Она будет работать до конца недели.
На ней представлены немецкая боевая машина "Мардер", шведская БМП Sv90, украинский танк "Булат", британский БТР Spartan, американская БМП М2 "Бредли" и другая бронетехника, а также образцы стрелкового вооружения, и различные виды беспилотников, взятые в качестве трофеев на поле боя.
"Эта выставка – зримое подтверждение доблести наших воинов, их мужества и героизма. Наши ребята каждый день совершают подвиги на передовой, уверенно противостоят натовской военной машине, развенчивая мифы об их неуязвимой технике. Нам есть, чем ответить. История уже не раз доказывала силу и несгибаемость многонационального народа России", – прокомментировал экспозицию Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Автопарк школьных автобусов в Адыгее - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее
23 октября, 17:29
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловАндрей КутеповВладимир КочетковСовет Федерации РФЮжный военный округМайкоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала