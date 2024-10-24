https://ria.ru/20241024/vystavka-1979892292.html

В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО

В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО - РИА Новости, 24.10.2024

В Адыгее открылась выставка натовской техники, захваченной на СВО

В Майкопе открылась выставка натовской военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

республика адыгея

мурат кумпилов

андрей кутепов

владимир кочетков

совет федерации рф

южный военный округ

майкоп

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МАЙКОП, 24 окт – РИА Новости. В Майкопе открылась выставка натовской военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и сенаторами – членами комитета, а также врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым – посетил открытие выставки трофейной техники, захваченной военнослужащими ЮВО в зоне специальной военной операции", – говорится в сообщении. Выставка в четверг открылась на главной площади Майкопа. Она будет работать до конца недели. На ней представлены немецкая боевая машина "Мардер", шведская БМП Sv90, украинский танк "Булат", британский БТР Spartan, американская БМП М2 "Бредли" и другая бронетехника, а также образцы стрелкового вооружения, и различные виды беспилотников, взятые в качестве трофеев на поле боя. "Эта выставка – зримое подтверждение доблести наших воинов, их мужества и героизма. Наши ребята каждый день совершают подвиги на передовой, уверенно противостоят натовской военной машине, развенчивая мифы об их неуязвимой технике. Нам есть, чем ответить. История уже не раз доказывала силу и несгибаемость многонационального народа России", – прокомментировал экспозицию Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html

https://ria.ru/20241023/adygeya-1979629722.html

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мурат кумпилов, андрей кутепов, владимир кочетков, совет федерации рф, южный военный округ, майкоп