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На Солнце произошла вспышка высшего уровня
На Солнце произошла вспышка высшего уровня - РИА Новости, 24.10.2024
На Солнце произошла вспышка высшего уровня
Новая вспышка высшего уровня X произошла утром на восточном крае Солнца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:52
2024-10-24T09:52
2024-10-24T10:10
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новая вспышка высшего уровня X произошла утром на восточном крае Солнца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года", — сказал он. По словам ученого, вспышка сопровождалась крупным выбросом массы. Но при таком расположении центра он ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. "Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября", — добавил Богачёв.Таким образом, эта группа пятен имеет шанс вернуться к Земле в ближайшие две недели, поскольку полный оборот Солнца совершается за 27 суток.
https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошла вспышка высшего уровня
Вспышка высшего уровня X произошла на восточном крае Солнца