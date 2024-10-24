https://ria.ru/20241024/vspyshka-1979732664.html

На Солнце произошла вспышка высшего уровня

На Солнце произошла вспышка высшего уровня - РИА Новости, 24.10.2024

На Солнце произошла вспышка высшего уровня

Новая вспышка высшего уровня X произошла утром на восточном крае Солнца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:52

2024-10-24T09:52

2024-10-24T10:10

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новая вспышка высшего уровня X произошла утром на восточном крае Солнца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года", — сказал он. По словам ученого, вспышка сопровождалась крупным выбросом массы. Но при таком расположении центра он ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. "Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября", — добавил Богачёв.Таким образом, эта группа пятен имеет шанс вернуться к Земле в ближайшие две недели, поскольку полный оборот Солнца совершается за 27 суток.

https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html

https://ria.ru/20241023/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук