Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС
Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления страны в группу БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы благодарит президента России Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления южноамериканской страны в группу БРИКС, которая разделяет ценности боливарианской республики, заявила вице-президент Дельси Родригес в своем Telegram-канале.
"Мы благодарим президента Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления Венесуэлы в группу БРИКС. Наша страна имеет глубокую историческую доктрину, ценности которой, унаследованные от Боливара, совпадают с принципами, вдохновляющими этот блок на построение многополярного мира, свободного от гегемонизма. Обладая огромными энергетическими запасами, Венесуэла внесет большой вклад в дело БРИКС по строительству нового международного экономического порядка!" — написала Родригес.
Российский лидер на двусторонней встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, которая прошла в Казани в среду на полях саммита БРИКС, заявил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе организации. Путин подчеркнул, что венесуэльцам близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета друг друга, суверенного выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество.
На заседании казанского саммита БРИКС в узком составе президент РФ заявил, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. По его словам, в той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств, при этом организации необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.