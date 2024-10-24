https://ria.ru/20241024/venesuela-1979693579.html

Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС

Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС

Правительство Венесуэлы благодарит президента России Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления южноамериканской страны в группу БРИКС, которая... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:18

2024-10-24T00:18

2024-10-24T00:57

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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы благодарит президента России Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления южноамериканской страны в группу БРИКС, которая разделяет ценности боливарианской республики, заявила вице-президент Дельси Родригес в своем Telegram-канале. "Мы благодарим президента Владимира Путина за безоговорочную поддержку вступления Венесуэлы в группу БРИКС. Наша страна имеет глубокую историческую доктрину, ценности которой, унаследованные от Боливара, совпадают с принципами, вдохновляющими этот блок на построение многополярного мира, свободного от гегемонизма. Обладая огромными энергетическими запасами, Венесуэла внесет большой вклад в дело БРИКС по строительству нового международного экономического порядка!" — написала Родригес. Российский лидер на двусторонней встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, которая прошла в Казани в среду на полях саммита БРИКС, заявил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе организации. Путин подчеркнул, что венесуэльцам близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета друг друга, суверенного выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество.На заседании казанского саммита БРИКС в узком составе президент РФ заявил, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. По его словам, в той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств, при этом организации необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/maduro-1979671728.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979631391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, россия, восток, владимир путин, дельси родригес, николас мадуро, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году