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"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979926839.html
"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине
"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине - РИА Новости, 24.10.2024
"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине
Украинские войска на грани краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:22
2024-10-24T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска на грани краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев, я просто не вижу, что это может продолжаться", — отметил он.По словам эксперта, энергосистема Украины очень уязвима перед российскими ударами. Шаффер пояснил, что ВС России удалось успешно снизить способность ВСУ защищать свое воздушное пространство. Кроме того, Украина израсходовала практически все дорогостоящие ракеты Patriot."Я был удивлен, что Байден объявил о дополнительных деньгах, потому что это всего лишь 400 миллионов долларов, &lt;…&gt; это не будет иметь абсолютно никакого эффекта", — резюмировал отставной разведчик.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979854928.html
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в мире, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Я удивлен". В США сделали заявление об Украине

Шаффер: Украина уже скоро потерпит крах на поле боя

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска на грани краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев, я просто не вижу, что это может продолжаться", — отметил он.
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По словам эксперта, энергосистема Украины очень уязвима перед российскими ударами. Шаффер пояснил, что ВС России удалось успешно снизить способность ВСУ защищать свое воздушное пространство. Кроме того, Украина израсходовала практически все дорогостоящие ракеты Patriot.
"Я был удивлен, что Байден объявил о дополнительных деньгах, потому что это всего лишь 400 миллионов долларов, <…> это не будет иметь абсолютно никакого эффекта", — резюмировал отставной разведчик.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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